«Манеж» запускает образовательный курс по истории современного искусства© МВО «Манеж»
С июля по сентябрь музейно-выставочное объединение «Манеж» организует в Москве образовательный курс «Всеобщая история искусств. Современное искусство».
Занятия будут проходить в Гостином дворе. За восемь лекций курса куратор и критик Андрей Паршиков познакомит слушателей с основными понятиями и концепциями искусства XX века.
Расписание:
- 16 июля — Введение в систему современного искусства;
- 23 июля — Переход от станкового искусства к современным практикам;
- 30 июля — Перформанс и искусство «после трагедии»;
- 6 августа — Саботаж как вид искусства;
- 13 августа — Феминистские практики и исследование пола;
- 20 августа — Процессуальность и отказ от конечного произведения;
- 27 августа — Искусство и самоорганизация;
- 3 сентября — Искусство в сети и после интернета.
Андрей Паршиков — куратор, художественный критик, выпускник факультета истории искусств РГГУ, куратор V-A-C LIFE. Как куратор провел около 30 выставок в России, а также в США и Европе.
Преподавал в Британской высшей школе дизайна, Институте проблем современного искусства, Московской школе по гендерным исследованиям, РГГУ, Академии изящных искусств в Хельсинки. Публиковался в изданиях Springerin Magazine, Manifesta Journal, «Художественный журнал», «Артхроника», OpenSpace.ru и COLTA.RU.
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