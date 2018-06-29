«Манеж» запускает образовательный курс по истории современного искусства

© МВО «Манеж»

С июля по сентябрь музейно-выставочное объединение «Манеж» организует в Москве образовательный курс «Всеобщая история искусств. Современное искусство».

Занятия будут проходить в Гостином дворе. За восемь лекций курса куратор и критик Андрей Паршиков познакомит слушателей с основными понятиями и концепциями искусства XX века.

Расписание:

16 июля — Введение в систему современного искусства;

23 июля — Переход от станкового искусства к современным практикам;

30 июля — Перформанс и искусство «после трагедии»;

6 августа — Саботаж как вид искусства;

13 августа — Феминистские практики и исследование пола;

20 августа — Процессуальность и отказ от конечного произведения;

27 августа — Искусство и самоорганизация;

3 сентября — Искусство в сети и после интернета.

Андрей Паршиков — куратор, художественный критик, выпускник факультета истории искусств РГГУ, куратор V-A-C LIFE. Как куратор провел около 30 выставок в России, а также в США и Европе.

Преподавал в Британской высшей школе дизайна, Институте проблем современного искусства, Московской школе по гендерным исследованиям, РГГУ, Академии изящных искусств в Хельсинки. Публиковался в изданиях Springerin Magazine, Manifesta Journal, «Художественный журнал», «Артхроника», OpenSpace.ru и COLTA.RU.







