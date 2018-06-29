 
13:09 26 июня 2018Новости
12340
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

«Манеж» запускает образовательный курс по истории современного искусства

News_detailed_picture© МВО «Манеж»

С июля по сентябрь музейно-выставочное объединение «Манеж» организует в Москве образовательный курс «Всеобщая история искусств. Современное искусство».

Занятия будут проходить в Гостином дворе. За восемь лекций курса куратор и критик Андрей Паршиков познакомит слушателей с основными понятиями и концепциями искусства XX века.

Расписание:

  • 16 июля — Введение в систему современного искусства;
  • 23 июля — Переход от станкового искусства к современным практикам;
  • 30 июля — Перформанс и искусство «после трагедии»;
  • 6 августа — Саботаж как вид искусства;
  • 13 августа — Феминистские практики и исследование пола;
  • 20 августа — Процессуальность и отказ от конечного произведения;
  • 27 августа — Искусство и самоорганизация;
  • 3 сентября — Искусство в сети и после интернета.

Андрей Паршиков — куратор, художественный критик, выпускник факультета истории искусств РГГУ, куратор V-A-C LIFE. Как куратор провел около 30 выставок в России, а также в США и Европе.

Преподавал в Британской высшей школе дизайна, Институте проблем современного искусства, Московской школе по гендерным исследованиям, РГГУ, Академии изящных искусств в Хельсинки. Публиковался в изданиях Springerin Magazine, Manifesta Journal, «Художественный журнал», «Артхроника», OpenSpace.ru и COLTA.RU.



Комментарии


Сегодня на сайте

Иерусалимский синдромОбщество
Иерусалимский синдром 

Ни в каком другом городе мира религия не определяет жизнь до такой степени, как здесь. Одухотворенных от одержимых отделяет часто тонкая грань

28 июня 201822280
Guns N' Roses: на зареСовременная музыка
Guns N' Roses: на заре 

Как хулиган и деревенщина Билли Бэйли приехал в Голливуд и стал Экслом Роузом. Фрагмент из книги Мика Уолла «Последние гиганты. Полная история Guns N' Roses»

26 июня 201821140