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Умер Андрей Сучилин

News_detailed_picture© Дарья Соловьева

25 июня в городе Фаро в Португалии в возрасте 58 лет умер российский рок-музыкант Андрей Сучилин.

Об этом сообщила в фейсбуке его жена.

Андрей Анатольевич Сучилин родился в 1959 году, окончил психологический факультет Московского университета, кандидат психологических наук.

В 1980 году основал прог-рок группу «До мажор», которая наряду с такими группами, как «Николай Коперник» и «Звуки Му», стала одним из организаторов Московской рок-лаборатории. Альбом «Ноэма», записанный «До мажором» в 1990 году, был признан лучшим альбомом года по версии журнала «Контркультура» и вошел в книгу «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира.

Андрей Сучилин участвовал в семинарах Guitar Craft Роберта Фриппа в США, сотрудничал с Алексеем Айги, Алексеем Борисовым, Владимиром Рацкевичем, Сергеем Летовым и другими известными музыкантами, продюсировал независимые рок-проекты.

До последнего времени давал концерты, гастролировал, собирал для совместного музицирования ведущих российских музыкантов, продолжал заниматься звукорежиссурой, аудиореставрацией кассет 1980-х — 1990-х годов, писал аранжировки и музыку к спектаклям.

Кроме того, Андрей Сучилин занимался социальной журналистикой, работал в журнале «Филантоп», с декабря 2017 года — в Агентстве социальной информации.



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