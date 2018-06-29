Фильм Серебренникова «Изображая жертву» выходит в повторный прокат

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28 июня в шести городах России сеть кинотеатров «Каро» в рамках проекта «КАРО.Арт» выпустит в ограниченный повторный прокат фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву».

«Изображая жертву» (Россия, 2006)

Режиссер: Кирилл Серебренников

Авторы сценария: Владимир Пресняков, Олег Пресняков

Оператор: Сергей Мокрицкий

Композитор: Александр Маноцков

Выпускник университета Валя (Юрий Чурсин) устраивается ради заработка в милицию, где во время следственных экспериментов должен изображать жертв преступлений. Следственная группа в составе харизматичного капитана (Виталий Хаев), вооруженной видеокамерой младшего лейтенанта Люды (Анна Михалкова) и туповатого Севы (Александр Ильин) ежедневно вывозит подсудимых на места преступлений, где положено восстановить картину трагедии. Дополнительное сумасшествие в происходящее привносят сами преступники…

Картина «Изображая жертву» была удостоена главной награды на фестивале «Кинотавр» и на Римском международном кинофестивале, а также получила премию «Ника» в категории «Лучшая женская роль второго плана» (Лия Ахеджакова).

Повторный прокат фильма будет проходить только в сети кинотеатров «Каро» в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Сургуте.

27 июня в 20:00 в рамках совместного проекта «КАРО.Арт» и театрального лектория «Одеон» в московском киноцентре «Октябрь» пройдет специальный зрительский показ картины при участии Валерия Печейкина — драматурга «Гоголь-центра» и автора многих текстов к спектаклям Кирилла Серебренникова.



