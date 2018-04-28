В Россию приедут Селин Минар и Марион Пошманн

© Lea Crespi, Arne Dedert

В мае 2018 года в Москву, Новосибирск и Иркутск приедут писательницы Селин Минар (Франция) и Марион Пошманн (Германия).

Как сообщает сайт Гёте-Института в Москве, чтения и встреча с ними, а также с Флорианом Хёллером, директором Литературного коллоквиума в Берлине, пройдет в Москве 14 мая, в 19:00 во Французском институте.

Марион Пошманн родилась в 1969 году в Эссене, изучала немецкую филологию, философию и славистику, живет и работает в Берлине, профессор теории немецкоязычной поэзии в Свободном университете Берлина.

Проза и поэзия Марион Пошманн были неоднократно отмечены литературными премиями, среди которых Берлинская литературная премия, Peter-Huchel-Preis и Ernst-Meister-Preis. Ее роман «Die Sonnenposition» (2013) вошел в шорт-лист Немецкой книжной премии и получил литературную премию Wilhelm Raabe. В 2017 году был опубликован роман «Die Kieferninseln» («Сосновые острова»).

Селин Минар родилась в 1969 году в Руане, изучала философию, живет и работает в Париже. Книги Селин Минар неоднократно были удостоены литературных премий, в частности, Немецко-французской премии и премии Prix Virilo. Среди ее последних романов «So long, Luise» (2011), «Faillir être flingué»(2013), «KA TA» (2014), два года назад вышла книга «Le grand jeu» («Большая игра»).

Мероприятия в России с участием Селин Минар и Марион Пошманн пройдут в рамках проекта Литературного коллоквиума в Берлине «Allons Enfants», названного по первой строке «Марсельезы».

Восемь пар писателей из Германии и Франции побывали в 2017 году или еще поедут в этом году в разные города Европы. Во время своих поездок авторы должны почувствовать и описать сходства и различия собственных взглядов и то, как видят жизнь в Европе местные жители.



