Фестиваль «Подготовленные среды» пройдет в трех городах России

Беатрис Феррейра © Adriano Ferreira Borges

2-30 мая в Москве, Петербурге и Владивостоке состоится 10-й Международный фестиваль экспериментального звука «Подготовленные среды». Тема фестиваля – «Вопрос времени».

Хедлайнерами фестиваля станут легенда электронной музыки Беатрис Феррейра (Аргентина-Франция), которая впервые приедет в Россию, композитор и музыкальный теоретик Майкл Шумахер (США) и звуковые художники Петра Дубач и Марио ван Хоррик (Нидерланды).

Также в фестивале примут участие Олег Макаров, Александр Сенько, ::vtol::, Алекс Пленингер, Сергей Костырко, Борис Шершенков и другие российские звуковые художники.

В программе 15 событий: основные концерты по средам, выставки, артист-токи и вечеринки, а также специальные события:

2, 16 и 30 мая концерты будут проходить в Культурном центре «ЗИЛ».

23 мая концерт состоится в Новом пространстве Театра наций.

11 мая Москва во второй раз станет частью движения Algorave, которое примет у себя арт-хаб Untitled.

13 мая в течение всего дня в Кооперативе «Черный» будет работать звуковой ресторан художника Дэвида Ферста «Dave’s Waves».

19 мая Московскую саунд-арт студию с неформальной беседой посетит художник и музыкант Иван Павлов (CoH), который впоследствии выступит в баре Noor.

Фестиваль организует московская студия экспериментального звука и мультимедиа технологий SA))_studio (SoundArtist.ru) при поддержке проекта Grad

Фестиваль экспериментального звука и технологического звукового искусства «Подготовленные среды», неформальное посвящение Джону Кейджу, проводится в Москве с 2009 года, его участники используют в своих выступлениях подготовленные объекты, среды и конструкты. Цель фестиваля — стимулировать развитие в экспериментальных творческих областях на стыке различных искусств, науки, технологии и музыки.



