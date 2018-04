ABBA записала новые песни

ABBA во время съемок клипа «The Day Before You Came». Стокгольм, 21 сентября 1982 года © ABBA Fans Blog

Все четверо участников шведской поп-группы ABBA впервые с начала 1980-х собрались в студии, чтобы записать две новые песни.

Об этом 27 апреля сообщил официальный инстаграм ABBA:

«Решение осуществить проект виртуального тура ABBA привело к неожиданным последствиям. Мы все почувствовали, что 35 лет спустя было бы здорово снова встретиться в студии звукозаписи и поработать вместе. Так мы и сделали. И у нас возникло ощущение, что время остановилось, что мы лишь ненадолго уходили в отпуск. Это было крайне приятное приключение! Результатом которого стали две новые песни, одну из которых, "I Still Have Faith In You", исполнят наши цифровые аватары на телеканалах NBC и BBC в декабре этого года».

Под сообщением стоят подписи участников ABBA: Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фриды Лингстад.

Они не работали вместе в студии с 1982 года, когда были записаны последние песни группы — «Under Attack» и «The Day Before You Came».

ABBA — самый известный в мире шведский музыкальный ансамбль и одна из самых коммерчески успешных поп-групп всех времен, с середины 1970-х были проданы сотни миллионов ее пластинок. Созданный в 1999 году на музыку песен ABBA мюзикл «Mamma Mia!» посмотрели более 60 млн человек.