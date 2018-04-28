ABBA записала новые песни

ABBA записала новые песниABBA во время съемок клипа «The Day Before You Came». Стокгольм, 21 сентября 1982 года© ABBA Fans Blog
Все четверо участников шведской поп-группы ABBA впервые с начала 1980-х собрались в студии, чтобы записать две новые песни.
Об этом 27 апреля сообщил официальный инстаграм ABBA:
«Решение осуществить проект виртуального тура ABBA привело к неожиданным последствиям. Мы все почувствовали, что 35 лет спустя было бы здорово снова встретиться в студии звукозаписи и поработать вместе. Так мы и сделали. И у нас возникло ощущение, что время остановилось, что мы лишь ненадолго уходили в отпуск. Это было крайне приятное приключение! Результатом которого стали две новые песни, одну из которых, "I Still Have Faith In You", исполнят наши цифровые аватары на телеканалах NBC и BBC в декабре этого года».
Под сообщением стоят подписи участников ABBA: Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фриды Лингстад.
Они не работали вместе в студии с 1982 года, когда были записаны последние песни группы — «Under Attack» и «The Day Before You Came».
ABBA — самый известный в мире шведский музыкальный ансамбль и одна из самых коммерчески успешных поп-групп всех времен, с середины 1970-х были проданы сотни миллионов ее пластинок. Созданный в 1999 году на музыку песен ABBA мюзикл «Mamma Mia!» посмотрели более 60 млн человек.
новости
17:17В Россию приедут Селин Минар и Марион Пошманн
13:29Фестиваль «Подготовленные среды» пройдет в трех городах России
11:26Вручена премия «Инновация»
27 апреля 2018
18:39Басманный суд оставил Алексея Малобродского в СИЗО
17:33Российские фильмы вошли в программу фестиваля в Славутиче
16:11Объявлены финалисты премии Тернера
14:29«Яндекс» раскритиковал действия Роскомнадзора по блокировке Telegram
13:20Фильм Серебренникова откроет «Кинотавр»Все новости