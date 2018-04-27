Российские фильмы вошли в программу фестиваля в Славутиче

Славутич – самый молодой город Украины – был заложен в 1986 году на левом берегу Днепра в 110 км к северу от Киева для переселения людей из Припяти после аварии на Чернобыльской АЭС. Кварталы города построены разными республиками и городами СССР в подарок Украинской ССР. © INUDECO

На 5-м Международном фестивале кино и урбанистики «86», который пройдет в украинском Славутиче с 9 по 13 мая, будут показаны российские фильмы – «Пятерка» Михаила Горобчука и «В субботу» Александра Миндадзе.

Как сообщают организаторы, в этом году главный конкурс фестиваля «86», «Пальма Севера», впервые стал международным. В нем будут соревноваться 12 фильмов — 5 украинских и 7 иностранных, в том числе «Пятерка» Михаила Горобчука, получившая на «Артдокфесте-2017» приз лучшему документальному фильму.

Международное жюри выберет обладателей Гран-при и приза лучшему украинскому документальному короткометражному фильму, лауреат приза зрительских симпатий будет определен по итогам народного голосования.

Гостем фестиваля «86» станет документалист Йоран Олссон (Швеция), на фестивале пройдет его ретроспектива.

В почетное жюри фестиваля «86» в этом году вошли сценаристка Наталья Ворожбит (Украина), программный директор Йиглавского фестиваля документального кино Виктор Корен (Чехия) и журналистка и кинокритик Мария Кувшинова (Россия), которая проведет в Славутиче дискуссию «Человек в конце утопии» и представит свою новую книгу «Александр Миндадзе. От советского к постпостсоветскому».

Фильм Александра Миндадзе «В субботу» (Россия-Украина-Германия, 2011) будет показан в рамках международного шоукейса, в программе которого еще 17 фильмов из Бразилии, Германии, Израиля, Канады, Латвии, Сербии, США, Турции, Финляндии и Швеции.











