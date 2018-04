Объявлены финалисты премии Тернера

Наим Мохаймен, художник (Великобритания)



Номинирован за проект на выставке Documenta 14 в Касселе и за персональную выставку «There is No Last Man» в Музее современного искусства (Нью-Йорк). Работы Мохаймена исследуют проблемы постколониальной идентичности, миграции и беженцев.