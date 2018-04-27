Объявлены финалисты премии Тернера

Люк Уиллис Томпсон. Автопортрет. 2017 © Andy Keate / Chisenhale Gallery

26 апреля галерея Тейт объявила шорт-лист премии Тернера 2018 года.

Список опубликован на сайте галереи Тейт, в него вошли четыре финалиста:

Forensic Architecture , независимая арт-группа при Голдсмитс-колледже Лондонского университета (Великобритания)



Номинирована за проект на выставке Documenta 14 в Касселе и за выставки в Лондоне, Барселоне и Мехико. Группа Forensic Architecture известна работами, визуализирующими нарушение прав человека в разных странах мира.

Наим Мохаймен , художник (Великобритания)



Номинирован за проект на выставке Documenta 14 в Касселе и за персональную выставку «There is No Last Man» в Музее современного искусства (Нью-Йорк). Работы Мохаймена исследуют проблемы постколониальной идентичности, миграции и беженцев.

Шарлотт Проджер , художница (Великобритания)



Номинирована за персональную. выставку «Bridgit/Stoneymollan Trail» в Кунстхалле (Берген). В своих работах Проджер исследует взаимоотношения между телом, ландшафтом, идентичностью и временем.

Люк Уиллис Томпсон, художник (Новая Зеландия)



Номинирован за персональную выставку «Autoportrait» в галерее Chisenhale (Лондон), на которой был представлен черно-белый немой фильм о Даймонд Рейнольдс, подруге жителя Миннесоты, застреленного полицейским в 2016 году. Томпсон преимущественно работает в жанрах видео и перформанса, исследуя проявления насилия и отношение общества к меньшинствам.

Выставка финалистов в сентябре откроется в галерее Тейт, лауреат премии Тернера 2018 года будет объявлен в декабре.

Премия Тернера с 1984 года ежегодно вручается художнику, работающему в Великобритании, за лучшую выставку или иную презентацию его работы в течение года. Финалистов выбирает жюри под председательством директора галереи Тейт.



