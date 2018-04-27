«Яндекс» раскритиковал действия Роскомнадзора по блокировке Telegram

После того, как IP-адреса «Яндекса» попали в реестр запрещенных сайтов вследствие попыток Роскомнадзора (РКН) заблокировать в России мессенджер Telegram, компания выступила с заявлением, в котором действия РКН названы опасными для всего рунета.

«Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений РКН», — цитирует «Интерфакс» заявление директора «Яндекса» по связям с общественностью Очира Манджикова.

«Блокировка коснулась не только мессенджера, — подчеркивает он, — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок».

«Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем», — считают в «Яндексе».

13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение установить ограничение доступа к Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, поданному в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.

13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение установить ограничение доступа к Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, поданному в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. С тех пор в «черный список» Роскомнадзора попали миллионы IP-адресов, что негативно сказалось на стабильности работы многих сервисов в русскоязычном сегменте интернета. Сам Telegram при этом сохраняет работоспособность.

По информации «Коммерсанта», помимо IP-адресов «Яндекса» в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора оказались IP-адреса «ВКонтакте», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet.

«Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы», — проккоментировали ситуацию в Роскомнадзоре.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда. Но, безусловно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов», — разъяснил позицию Кремля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



