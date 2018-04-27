Фильм Серебренникова откроет «Кинотавр»

На открытии 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» будет показан фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, в основной конкурс вошли 12 фильмов, жюри возглавит Алексей Попогребский.

Об этом сегодня, 27 апреля, на пресс-конференции в Москве рассказал президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский, передает ТАСС.

Председателем жюри основного конкурса «Кинотавра» будет режиссер Алексей Попогребский, на фестивале появится конкурс дебютов, сообщил Роднянский.

«При этом мы по-прежнему любим и всячески поддерживаем главное начинание — конкурс короткометражных фильмов, — отметил президент «Кинотавра». — Таким образом, у нас три конкурса. Это много».

29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи со 2 по 19 июня, в основную конкурсную программу вошли 12 фильмов:

«Ван Гоги» (Россия-Латвия, 2018) реж. Сергей Ливнев;

«Война Анны» (Россия, 2018), реж. Алексей Федорченко;

«Временные трудности» (Россия, 2017), реж. Михаил Расходников;

«Два билета домой» (Россия, 2018), реж. Дмитрий Месхиев;

«Дядя Саша» (Россия, 2018), реж. Александр Гордон;

«История одного назначения» (Россия, 2018), реж. Авдотья Смирнова;

«Мира» (Россия, 2018), реж. Денис Шабаев;

«Подбросы» (Россия-Литва-Ирландия-Франция, 2018), реж. Иван И. Твердовский;

«Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» (Россия, 2018), реж. Анна Матисон;

«Русский бес» (Россия, 2018), реж. Григорий Константинопольский;

«Сердце мира» (Россия, 2018), реж. Наталия Мещанинова;

«Слоны могут играть в футбол» (Россия, 2018), реж. Михаил Сегал.

В конкурсе «Кинотавр. Дебют» будут представлены 8 картин, в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» — 29. Закроет фестиваль фильм Веры Кричевской «Дело Собчака».

«Лето», фильм открытия «Кинотавра», рассказывает о раннем периоде музыкальной карьеры Виктора Цоя. Картина Кирилла Серебренникова также включена в основную конкурсную программу 71-го Международного Каннского кинофестиваля, который пройдет 8–19 мая. Дирекция фестиваля надеялась, что российский режиссер, находящийся под домашним арестом по делу «Седьмой студии», сможет лично представить свой новый фильм в Каннах, но 18 апреля Басманный суд Москвы продлил его домашний арест до 19 июля.

В российский прокат фильм «Лето» выйдет 7 июня.







