Иркутск не останется без книжного фестиваля

130-й квартал Иркутска © Илья Татарников / © Илья Татарников / IRK.ru

С 18 по 20 мая вместо отмененного международного книжного фестиваля в 130-м квартале Иркутска состоится фестиваль #Иркнига, организованный на народные средства.

После того, как фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» из-за санкций США отменил Второй Иркутский международный книжный фестиваль (ИМКФ), инициативная группа иркутян выступила с идеей организоавть свой книжный праздник, активисты объявили народный сбор средств на его проведение.

«Мы не имеем права оставить город без книжного праздника, — цитирует фейсбук ИМКФ руководителя инициативной группы Александра Верхозина. — К сожалению, мы не сможем провести грандиозный фестиваль на 127 издательств и 500 писателей. Но есть издательства и авторы, которые готовы приехать в Иркутск за свой счет».

Как сообщают организаторы фестиваля, его главной площадкой станет ТРК «Модный Квартал», также события фестиваля пройдут в залах отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея, Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта, Иркутского планетария.

На фестиваль в Иркутск приедет писатель Александр Ткаченко, который проведет презентацию детской книги о Байкале, в рамках проекта Берлинского литературного коллоквиума «Попутчики» писательницы Селин Минар (Франция) и Марион Пошманн (Германия) проведут творческие встречи с читателями и расскажут о своих произведениях, писатель Жиль Бастианелли (Франция) представит свою книгу о русском художнике Эдике Штейнберге.

Также на фестивале #Иркнига выступят с лекциями архитектор Марк Меерович, популяризатор науки Сергей Язев, художник Сергей Элоян, автор первого иркутского графического романа Михаил Васильев, историк Артем Ермаков, председатель Иркутского союза библиофилов Григорий Хенох и другие.

Не стала переносить запланированные мероприятия ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», которая собиралась провести на ИМКФ финал конференции «Восток» чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» и Всероссийского полуфинала Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18».

Финал конференции «Восток» чемпионата «Открой рот» пройдет 19 мая в Edison craft bar, а Всероссийский полуфинал чемпионата «Страница 18» — на сцене книжного магазина «ПродаЛитЪ» в ТРК «Модный Квартал», где также разместятся книжная мини-ярмарка и детская зона.

Полностью состав участников и программа фестиваля #Иркнига будут объявлены в ближайшее время.

Фестиваль #Иркнига состоится при поддержке администрации Иркутска



