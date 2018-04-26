Фильм «Царь-птица» победил на ММКФ

Кадр из фильма «Царь-птица» © ММКФ

Сегодня, 26 апреля, в театре «Россия» прошла церемония закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). «Золотой Святой Георгий», главный приз фестиваля, присуждаемый лучшему фильму основной конкурсной программы, получила картина «Царь-птица» российского режиссера Эдуарда Новикова.

Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, «Царь-птица» выиграла приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI.

Действие картины происходит в Якутии в 1930-е годы. Главные герои — пожилые супруги, в дом к которым прилетает орел, считающийся в этих краях священной птицей.

Призом за лучшую режиссерскую работу награжден Александр Котт за фильм «Спитак». Награда лучшему актеру присуждена Кирану Черноку (Новая Зеландия) за роль в фильме «Заблудшие», приз лучшей актрисе — Джованне Меццоджорно (Италия), сыгравшей в фильме «Неаполь под пеленой».

Специальный приз жюри получил российский фильм «Ню» выпускницы ВГИК Ян Гэ (Китай), приз зрительских симпатий — фильм «12-й человек» Харальда Цварта (Норвегия). Призом за вклад в мировой кинематограф посмертно награжден Олег Табаков.

В основной конкурсной программе ММКФ соревновались 16 фильмов. Обладателей главных наград фестиваля выбирало жюри под председательством продюсера Паоло Дель Брокко (Италия), в которое также входили актер Джон Сэвидж (США), режиссеры Анна Меликян (Россия) и Цяо Лян (Китай) и актриса Настасья Кински (Германия), получившая сегодня специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского «Верю. Константин Станиславский», передает ТАСС.

На церемонии закрытия ММКФ была показана криминальная драма «Идентификация» (Identités) Самюэля Тивьержа (Канада). Как объявил на пресс-брифинге перед церемонией президент фестиваля Никита Михалков, программы ММКФ в этом году посетили более 50 тысяч зрителей.



