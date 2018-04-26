Отменена немецкая музыкальная премия Echo

© Bundesverband Musikindustrie e.V. / Echo 2018

25 апреля Федеральное объединение музыкальной индустрии Германии объявило о прекращении проведения своей премии Echo. Это решение последовало на фоне скандала вокруг присуждения премии рэперам, исполняющим антисемитские песни.

«Премии Echo больше не будет, — цитирует Deutsche Welle сообщение организаторов премии. — Уже невозможно исправить то, что произошло на вручении Echo в этом году, но будет сделано все, чтобы такая ошибка больше никогда не повторилась».

В композиции «0815» рэперов Феликса Блуме, известного под псевдонимом Kollegah, и Фарида Банга есть слова «Я стройнее узника Освенцима» и «Устроим снова Холокост», тем не менее артисты исполнили ее на торжественной церемонии вручения премии Echo, а их альбом «Jung, brutal und gutaussehend 3» («Молодой, брутальный и красивый — 3») получил приз самому успешному альбому 2018 года.

Это вызвало волну критики в немецком обществе, в знак протеста стали возвращать свои награды лауреаты премии Echo, в том числе музыкальный директор Берлинской государственной оперы, дирижер Даниэль Баренбойм, участники ансамбля Notos Quartett, пианист Игорь Левит, поп-певица Хелена Фишер, рок-музыканты Клаус Форман и Мариус Мюллер-Вестернхаген.

Компания BMG, выпустившая пластинку «Jung, brutal und gutaussehend 3» и уже заключившая договор с Kollegah и Фаридом Бангом на запись нового альбома, объявила, что приостанавливает сотрудничество с рэперами.

Премия Echo была учреждена в 1992 году. С 1994 года вручались награды академическим музыкантам (Echo Klassik), с 2010 года — джазменам (Echo Jazz). Среди лауреатов Echo Klassik немало представителей России, в том числе оркестр MusicAeterna, певицы Аида Гарифуллина и Анна Нетребко, пианисты Даниил Трифонов и Григорий Соколов, дирижеры Теодор Курентзис и Максим Емельянычев.







