Beat Film Festival запустил сайт и объявил новые фильмы

Кадр из фильма «Наперегонки со временем» © Beat Film Festival

Сегодня, 26 апреля, заработал сайт международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2018. В программе фестиваля, который пройдет в Москве с 31 мая по 10 июня, заявлены новые фильмы о спорте, дизайне, блогерах, маркетинге и конце холодной войны.

Как сообщает сайт Beat Film Festival 2018, главным событием спортивной программы станет премьера фильма «Наперегонки со временем» (Time Trial) Финлая Претселла о британском велосипедисте Дэвиде Милларе, в последний раз в своей карьере участвующем в «Тур де Франс». После показа состоится обсуждение картины.

Также в спортивной программе «Горы» (Mountain) Дженнифер Пидом и альманах о российском футболе, снятый пятью режиссерами — Тимом Келли, Сашей Кулак, Ростиславом Смирнягиным, Филиппом Задорожным и Таиром Полад-заде.

В программу, посвященную маркетингу, войдут не только кинопоказы, но и несколько дискуссионных панелей, участники которых обсудят, как выглядит передовая рекламной индустрии сегодня, как бренды интегрируются в поле культуры, что такое брендированный контент и кто такие бренд-амбассадоры.

Среди фильмов программы «ДРИБ» (/em>DRIB) Кристоффера Боргли — инсайдерский взгляд на рекламную индустрию Лос-Анджелеса и «Социальные животные» (Social Animals) Джонатана Грина — о камероцентричной молодежной культуре, власть и популярность в которой строится вокруг аккаунтов в Инстаграме.

В программе специальных показов Beat Film Festival 2018 представит картину «Шоу Рейгана» (The Reagan Show) Сьерры Петтенджилл и Пачо Велеса, основанную на архивных хрониках правления 40-го президента США, который приблизил окончание холодной войны (поэтому, несмотря на название, Горбачев играет в этом фильме не менее существенную роль).

Онлайн-школа дизайна Bang Bang Education при поддержке Издательства Яндекса представит «100 лет дизайна» — просветительский проект и документальное кино об истории дизайна. Начиная с этого лета, серии проекта, каждая из которых посвящена отдельному периоду в истории дизайна промежутке между 1918 и 2018 и сделана студией или известным российским дизайнером, будут выходить на сайте проекта, но впервые проект и его киноверсия будут представлены на Beat Film Festival 6 июня.

Премьера фильма «Критик» будет совмещена с публичным интервью с его главным героем Артемием Троицким, который с 2014 года живет в Эстонии и редко бывает в России. Это двухчасовая биография «первого диджея СССР», журналиста, теле- и радиоведущего и основателя российской музыкальной журналистики Артемия Троицкого. А заодно — история советской и русской рок-музыки от первого лица: о своей молодости, журнале «Ровеснике» и передаче «Кафе Обломов» вспоминают Борис Гребенщиков, Илья Лагутенко, Андрей Макаревич и другие.



