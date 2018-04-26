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Третьяковка представит «Искусство 2000-х»

News_detailed_pictureСергей Братков. Из цикла «Моя Москва». 2002-2003 (фрагмент)© Из корпоративной художественной коллекции Газпромбанка (Акционерное общество)

С 27 апреля по 22 июля в Новой Третьяковке пройдет выставка «Искусство 2000-х», на которой будут показаны работы российских художников, созданные в период с 2000 по 2010 год.

Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), выставка станет первым опытом «музейного осмысления художественных процессов в российском искусстве начала XXI века».

«Выставки, посвященные искусству 2000-х, ранее проходили только в галереях, фондах и иных частных институциях, — отмечают организаторы. — Большинство из них демонстрировали творчество художников разных поколений, работавших в это время, независимо от того, повторяли они язык 1980-х или занимались поиском и созданием нового».

«Проект Третьяковской галереи исследует, как менялось российское искусство в 2000-е, демонстрирует то новое, что появилось в этот период. Экспозиция строится на контрастах художественных программ, а также на сопоставлении произведений молодых авторов эпохи «нулевых» и ключевых работ мастеров "генерации 1990-х", искусство которых претерпело значительную трансформацию в начале нашего столетия».

В экспозиции будут представлены работы из собрания ГТГ, а также произведения из частных собраний и собраний авторов. Специально для выставки воссозданы несколько инсталляций и объектов, в том числе одна из ранних инсталляций Ирины Кориной «Urangst», посвященная иррациональным повседневным фобиям, и «Разумный эгоизм» Арсения Жиляева.

К выставке подготовлен бесплатный аудиогид, который озвучли художники, чьи работы представлены в экспозиции: Петр Быстров, Дмирий Виленский, Дмитрий Гутов, Владимир Дубосарский, Арсений Жиляев, Алексей Каллима, Елена Ковылина, Ирина Корина, Олег Кулик, Владимир Логутов, Диана Мачулина, Анатолий Осмоловский, Николай Полисский, Хаим Сокол, Валерий Чтак.

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