9 мая в «Октябре» покажут фильм «Шоа»

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9 мая в Большом зале московского киноцентра «Октябрь» в проекте «КАРО.Арт» состоится специальный показ 9,5-часового документального фильма Клода Ланцмана «Шоа» о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях и о тех, кто участвовал в этом преступлении.

Фильм будет показан в двух частях в течение дня. Показ каждой части будут предварять комментарии экспертов, которые предложат зрителям посмотреть на материал с двух важных сторон: киноведческой и мемориальной культуры.

Первую часть (начало в 12:00) представит кинокритик, программный директор кинофестиваля «Артдокфест» Виктория Белопольская, которая расскажет о месте картины в мировом кинематографе, о том, почему фильм стал прецедентом в документальном жанре и о вкладе Клода Ланцмана в визуальную культуру в целом.

Вторую часть (начало в 17:30) представит Ирина Щербакова, руководитель образовательных программ общества «Мемориал», которая расскажет о теме мемориальной культуры в ключе отечественной культуры памяти, о человеческой способности помнить и о культурных механизмах памяти в России.

Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Французский режиссер Клод Ланцман работал над фильмом «Шоа» (Shoah) более 12 лет, он снимал фильм не о Холокосте как проблеме, касающейся исключительно евреев — автор считает, что Холокост стал проявлением заката европейской культуры.

Исключительная особенность фильма — полное отсутствие архивных документальных кино и фотоматериалов, снятых до, во время и после окончания описываемых в нем событий. Фильм состоит из интервью, которые Клод Ланцман проводил в 1974–1980 годах в 14 странах с участниками событий около городка Хелмно в Польше, в концентрационных лагерях Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Терезиенштадт.

Среди интервьюированных были выжившие в лагерях заключенные, их дети и родственники, бывшие немецкие охранники и офицеры, польские крестьяне, проживающие вблизи бывших концлагерей, гражданские лица из Германии, переехавшие в Польшу во время Второй Мировой войны, бюрократы Третьего рейха, историки и политические деятели. Фильм четко разделяет интервьюированных на три большие группы: жертв Холокоста, нацистских преступников и их пособников, и пассивных свидетелей происходившего.

Мировая премьера фильма «Шоа» состоялась в 1985 году. Картина получила премии на кинофестивалях в Берлине и Роттердаме, национальную кинопремию Франции «Сезар», премии Британской академии кино, Международной ассоциации кинодокументалистов, Общества кинокритиков Нью-Йорка, Бостона, Канзас-сити, Лос-Анджелеса, а также премию Национального общества кинокритиков США.



