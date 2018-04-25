«Интермузей-2018» пройдет на ВДНХ

Павильон №75 ВДНХ © XX Международный фестиваль «Интермузей»

С 31 мая по 3 июня в павильоне №75 на ВДНХ в Москве пройдет XX Международный фестиваль «Интермузей». Главная тема фестиваля – «Музеи и общество».

Как сообщает пресс-служба организаторов фестиваля, Министерства культуры РФ, в этом году на конкурс было представлено 499 проектов-презентаций, для участия в программах «Интермузея-2018» зарегистрировались 386 российских и 48 зарубежных музеев.

Полный список музеев-участников опубликован на сайте фестиваля.

Тема фестиваля — «Музеи и общество» — будет отражена в экспозициях на стендах музеев-участников и в мероприятиях деловой и культурной программ.

В 2018 году официальными регионами-партнерами «Интермузея» стали Московская область и Красноярский край. Проект «Идем в музей» представят 14 подмосковных музеев, которые также примут участие в основной конкурсной программе. Стенд Красноярского края объединит 11 музеев из Красноярска, Норильска, Дудинки, Игарки, Железногорска, Шушенского, Енисейска, Минусинска и Ачинска. Кроме того, Красноярский край проведет специальные мероприятия в рамках деловой программы фестиваля.

По итогам первого этапа межмузейного конкурса фестиваля определились участники основной конкурсной программы фестиваля — 173 музея из 50 городов и областей семи федеральных округов РФ. Они представят свои экспозиции на «Интермузее-2018» и продолжат борьбу за приз в одной из четырех номинаций конкурса:

«Лучший научно-исследовательский музейный проект»;

«Лучший просветительский музейный проект»;

«Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие»;

«Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие».

Фестиваль «Интермузей» проводится с 1999 года, в прошлом году его посетили более 40 тысяч человек.



