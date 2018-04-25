Сквер в Петербурге назовут именем Даниила Гранина© Google Карты
Сегодня, 25 апреля, топонимическая комиссия Петербурге приняла решение назвать безымянный сквер недалеко от музея обороны и блокады Ленинграда в центре города в честь писателя Даниила Гранина (1919-2017).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы комиссии, вице-губернатора Владимира Кириллова.
Будущий сквер имени Даниила Гранина, пояснили в пресс-службе, расположен на Гангутской улице между Гагаринской улицей и Соляным переулком.
При принятии решения комиссия учла мнение дочери писателя и связь места с его биографией: рядом на Моховой улице расположены школа, в которой учился Гранин, и Фонд имени Д.С. Лихачева, где он работал. Кроме того, в Соляном переулке находится мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, за судьбу которого очень переживал писатель-фронтовик.
Ранее совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга принял единогласное решение установить мемориальную доску на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице, где жил Даниил Гранин.
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