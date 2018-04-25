На заводе «Плутон» появится новый арт-кластер© ПРОУН
27 апреля на заводе «Плутон» на территории центра Artplay в Москве откроется арт-кластер, который начнет работу с «Выставки Нового» – третьего проекта движения новой волны молодых московских художников ПРОУН.
Как сообщают организаторы, помимо выставок в новом арт-кластере будут проходить лекции и воркшопы российских и зарубежных художников, искусствоведов, фотографов и философов.
«Выставка Нового» продлится до 22 июля. На ней будут представлены медиа-инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры, аудиовизуальные перформансы, а также результаты коллабораций с представителями других сфер искусства – театра, танца и поэзии.
Выставка призвана раскрыть аспекты современных концепций искусства через призму понятия «Новое», предъявляя его в качестве эстетического и этического statement'а.
«Мы не называем свое искусство современным, потому что эти слова стали ярлыком и прикрытием для ряда практик, которые не имеют ничего общего с нашими. Это новое искусство, которое стало возможно благодаря технологическому и информационному прогрессу последних пяти лет», — рассказывает организатор выставки и участник движения ПРОУН Мисак Самокатян.
В ПРОУН также входят Абрам Ребров, Алексей Руденко, Анастасия Алехина, Ильдар Якубов, Галина Леонова, Катерина Ширяева, Паша Сельдимиров и группа Stain.
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