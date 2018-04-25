В Александринском театре сменился директор

Сегодня, 25 апреля, коллективу Александринского театра в Петербурге представили нового директора. Им стал Ринат Досмухамедов, который ранее занимал пост замминистра по налогам и сборам, работал в банках и на Челябинском трубопрокатном заводе.

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Александринского театра. Прежний директор Григорий Попов уволился по личным причинам 24 апреля.

Ринат Досмухамедов (р. 1966) окончил МГИМО, получив квалификацию «международная журналистика», работал заведующим отделом по связям с общественностью и прессой МГИМО, окончил аспирантуру МГИМО.

С 1998 года работал в налоговых органах: был заместителем начальника, затем начальником Управления по связям с общественностью и средствами массовой информации Госналогслужбы России (МНС), в 1999–2001 годах был заместителем руководителя Управления МНС по Москве, в 2001 году возглавил Управление международного сотрудничества МНС России.

Кроме того, Досмухамедов работал в кабинете министров Республики Татарстан, занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам (2002–2005), был проректором по международным вопросам Московского налогового университета (2009–2011), возглавлял торговое представительство РФ в США (2012–2014), был замдиректора в филиале АО «Челябинский трубопрокатный завод» (2014–2015), а также вице-президентом Азиатско-Тихоокеанского банка и ПАО «М2М Прайвет банк».

Александринский театр — один из старейших драматических театров России — был основан в 1756 году, его первым директором был Александр Сумароков. С 2003 года художественным руководителем Александринского театра является режиссер Валерий Фокин.











