«Репортеры без границ» поставили Россию на 148-е место в рейтинге свободы прессы© RSF
Международная неправительственная правозащитная организация «Репортеры без границ» (РБГ) распространила ежегодный рейтинг свободы прессы в 180 странах мира по итогам 2017 года. Россия заняла в нем 148-место.
Сопровождающий публикацию рейтинга доклад под названием «Ненависть к журналистике угрожает демократиям» размещен на сайте РБГ.
«Подавив независимые голоса внутри страны, Россия Владимира Путина (148-е место) расширяет свою пропагандистскую сеть при помощи таких СМИ, как RT и Sputnik», — говорится в докладе.
По сравнению с прошлым годом положение России в рейтинге РБГ не изменилось, соседние позиции по-прежнему занимают Бангладеш (146-е место), Мексика (147-е место), Таджикистан (149-е место) и Эфиопия (150-е место).
На первых пяти местах находятся Норвегия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Швейцария, Великобритания — на 40-м месте, США — на 45-м, Китай — на 176-м, замыкают рейтинг Туркменистан, Эритрея и КНДР.
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