В лонг-лист «Большой книги» вошло 41 произведение© «Большая книга»
24 апреля совет экспертов национальной литературной премии «Большая книга» объявил длинный список 13-го премиального сезона. В список вошло 41 произведение.
Как сообщает сайт премии, из 277 рукописей и книг, поступивших на конкурс, в длинный список отобраны работы авторов из Москвы, Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Смоленска, Одинцово, Томска, Амстердама, Венеции, Висбадена, Парижа, Питтсбурга.
Длинный список 13-го сезона премии «Большая книга»:
- «Доктор Х и его дети» — Мария Ануфриева;
- «Mater studiorum» — Владимир Аристов;
- «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой» — Павел Басинский
- «Пятое царство» — Юрий Буйда;
- «Вьюрки» — Дарья Бобылева;
- «Рамка» — Ксения Букша;
- «Июнь» — Дмитрий Быков;
- «Кто не спрятался» — Яна Вагнер;
- «Не боюсь Синей Бороды» — Сана Валиулина;
- «Душа моя Павел» — Алексей Варламов;
- «Люди черного дракона» — Алексей Винокуров;
- «Вечная жизнь Лизы К.» — Марина Вишневецкая;
- «Неизбирательное сродство. Роман из 1835 года» — Игорь Вишневецкий;
- «Роза ветров» — Андрей Геласимов;
- «Текст» — Дмитрий Глуховский;
- «Ольга Берггольц: смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы» — Наталья Громова;
- «Мы же взрослые люди» — Юлия Гурина;
- «Тварь размером с колесо обозрения» — Владимир Данихнов;
- «Радуга и Вереск» — Олег Ермаков;
- «Рассекающий поле» — Владимир Козлов;
- «Михаил Бахтин» — Алексей Коровашко;
- «Бустрофедон» — Марина Кудимова;
- «Учитель Дымов» — Сергей Кузнецов;
- «Гусь Фриц» — Сергей Лебедев;
- «Остановленный мир» — Алексей Макушинский;
- «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х» — Борис Минаев;
- Повести «Газетчик», «Коммунист» — Александр Молчанов;
- «Крио» — Марина Москвина;
- «Построение квадрата на шестом уроке» — Сергей Носов;
- «iPhuck 10» — Виктор Пелевин;
- «Нас украли. История преступлений» — Людмила Петрушевская;
- «Принц инкогнито» — Антон Понизовский;
- «Звали его Эвил» — Константин Семенов;
- «Прыжок в длину» — Ольга Славникова;
- «Метафизика Венеции» — Глеб Смирнов;
- «Памяти памяти» — Мария Степанова;
- «Рецепты сотворения мира» — Андрей Филимонов;
- «Свои» — Сергей Шаргунов;
- «Вечность во временное пользование» — Инна Шульженко;
- «Бюро проверки» — Рукопись №107;
- «Театр отчаяния или отчаянный театр» — Рукопись №213.
«В "Длинный список" вошло много известных имен и признанных авторов — потому они действительно достойны в него попасть. Но каждый год без исключений в длинный список попадают произведений литераторов, о которых мы, эксперты, прежде никогда не слышали. Они не обязательно новички — они где-то годами потихоньку развивались. Должен заметить, в этом сезоне именно их тексты чаще всего стяжали сердца экспертов», — прокомментировал председатель совета экспертов «Большой книги», заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов.
В совет экспертов премии также входят ответственный секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова, филолог, издатель, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев, прозаик, член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова и филолог и редактор Алексей Михеев.
Финалистов 13-го сезона «Большой книги» объявят в мае, лауреатов — до конца 2018 года.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.
Денежный эквивалент первой премии — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.
В прошлом году первую премию получил Лев Данилкин за книгу «Ленин. Пантократор солнечных пылинок».
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