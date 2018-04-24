В Культурном центре ЗИЛ состоится премьера инклюзивного спектакля

© Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»

7 мая в Культурном центре ЗИЛ в Москве пройдет премьерный показ инклюзивного спектакля «Гроза – среда обитания» по мотивам пьесы А.Н. Островского.

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

В новой постановке Московской театральной школы Центра творческих проектов «Инклюзион» и Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» участвуют 11 студентов школы с ограниченными возможностями здоровья, а также профессиональные артисты и музыканты.

Спектакль «Гроза — среда обитания» стал отчетной работой студентов «Инклюзион. Школа. Москва». Занятия в школе идут уже на протяжении полутора лет, в программу обучения входят базовые учебные театральные дисциплины и дополнительные предметы, направленные на раскрытие творческого и личностного потенциала людей с особыми потребностями, на их саморазвитие и образование.

Кроме того, педагогами школы разработаны авторские курсы, дающие возможность равного усвоения учебного материала учащимися вне зависимости от их особенностей здоровья. Так, например, при работе с пьесой Островского «Гроза», режиссер вместе с тифлосурдопереводчиками адаптировал текст специально для глухих и слепоглухих студентов. Это позволило использовать жестовый язык в постановке и включить в творческий процесс большую часть студентов.

Режиссер спектакля, педагог инклюзивной театральной студии и преподаватель РАТИ-ГИТИС Михаил Фейгин:

«У пьесы Островского "Гроза", на мой взгляд, несчастная судьба. После статьи Добролюбова "про луч света в темном царстве", главную героиню только так и воспринимали, и считали, что она рвется к свободе и протестует против устоев и невежества своего окружения. Хотя Островский описывает, прежде всего, силу женской души во всей непредсказуемости, открытости, страстности и беззащитности. Любая женщина может оказаться на месте героини и тогда, и сегодня. Это великий женский архетип. К тому же над нами все время что-то грохочет, у нас все время что-то происходит. Мы адаптировали текст пьесы к современным реалиям, к особенностям восприятия наших студентов и назвали спектакль так: "Гроза — среда обитания"».



