ВЦИОМ: три четверти россиян не против блокировки Telegram

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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около четверти россиян считают важным сохнранение доступа к мессенджеру Telegram в России.

Опрос ВЦИОМ, проводившийся 14–15 апреля среди 2000 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, показал, что о судебном решении заблокировать Telegram знают 65% интернет-пользователей, 21% предметно интересовался этим вопросом и лишь 12% сами используют этот мессенджер.

Более половины (64%) респондентов не считают важным вопрос доступности Telegram в России (в том числе 43% ответили, что это для них «совершенно не важно»). Противоположный ответ дали 24% участников опроса, причем, отмечает ВЦИОМ, «эта доля заметно выше среди 18–24-летних — 45%».

По мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, ситуация с Telegram, «очевидно, перегрета и в последнее время политизируется», сообщает РИА Новости.

Мамонтов также отметил, что решение о блокировке затрагивает интересы пользователей мессенджера, «часть которых обладает значительным влиянием на формирование экспертных оценок и массовых представлений».

13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение установить ограничение доступа к Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, поданному в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. С тех пор в «черный список» Роскомнадзора попали миллионы IP-адресов, что негативно сказалось на стабильности работы многих сервисов в русскоязычном сегменте интернета. Сам Telegram при этом сохраняет работоспособность.

P.S. Как сообщил сегодня «Интерфакс», с открытым письмом в защиту Telegram к компаниям Google, Apple, Amazon и Microsoft обратились 13 правозащитных организаций из России, Великобритании, Израиля, США, Ирландии, Канады, Египта, Индии, Колумбии, Аргентины, Венгрии, Кении и ЮАР.



