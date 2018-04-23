Иркутский книжный фестиваль отменен из-за фонда Дерипаски

Второй Иркутский международный книжный фестиваль, запланированный на 18-20 мая, не состоится по решению его спонсоров, фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело», принадлежащего Олегу Дерипаске.

Об этом сообщает в фейсбуке один из организаторов фестиваля, Борис Куприянов.

«Этому есть вполне рациональное объяснение, компании группы "Базовый элемент" понесли существенные убытки [1]», — объясняет Куприянов.

«Прежде всего, хочу извиниться и попросить прощения у жителей Иркутска, — пишет он. — Их, как, впрочем, и наша, работа не связана с санкциями и ценой акций на бирже. Знаю, что фестиваль многие ждали и готовились к нему».

По словам Куприянова, в этом году к участию в Иркутском книжном фестивале готовились в 2,5 раза больше издательств, чем год назад, в Иркутск должны были приехать известные писатели, в том числе Дмитрий Глуховский и Рута Ванагайте. Организаторы фестиваля «предполагали превратить его в открытую площадку для честного разговора, совершенно не характерного для обычных "культурных мероприятий", проходящих в России, ... инициировать разговор о месте, времени, Сибири, будущем и прошлом, о памяти и легенде».

«Уверен, что в 2019 году мы приложим все усилия, чтобы фестиваль состоялся. Мы сделаем программу еще интересней, фестиваль будет еще более открытым, привлечем надежных партнеров и спонсоров», — заключает Куприянов.





[1] 6 апреля Олег Дерипаска был включен в санкционный «Кремлевский список» США, что привело к обвалу стоимости акций его компаний на бирже.











