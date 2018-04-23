ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» едет в Москву

Кадр из фильма «Роковой красавец» © Eclipse Pictures

С 17 по 20 мая в Москве будет показана программа к 10-летнему юбилею ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок».

В ноябре 2017 года на десятый фестиваль «Бок о бок» в Петербург приезжала Кончита Вурст, четыре десятка фильмов увидели более 3 500 зрителей. На гастрольных показах в Москве можно будет посмотреть 7 полнометражных и 16 короткометражных. фильмов — всё самое интересное из юбилейной программы, также запланированы встречи с создателями фильмов и дискуссии.

На открытии будет показан игровой фильм Доме Карукоски «Том оф Финланд» (Tom of Finland, Финляндия-Швеция-Дания-Германия-Исландия-США, 2017), выдвинутый Финляндией на «Оскар». Эта биографическая драма рассказывает о художнике Туоко Лааксонене, страдающем от посттравматического синдрома.

После показа Q&A c актером, исполнившим главную роль, Пеккой Странгом проведет журналист и писатель Сергей Хазов-Кассиа.

Также среди фильмов программы:

«Между сушей и морем» (In Between, Израиль-Франция, 2017), реж. Мейсалун Хамуд;

Q&A c автором фильма, ведущая — журналистка и кинокритик Алиса Таежная.

«Чавела» (Chavela, США-Мексика-Испания, 2017, документальный), реж. Кэтрин Ганд, Дареша Куи;

«Квирама» (Queerama, Великобритания, 2017, документальный), реж. Дэйзи Эскуит;

Q&A c автором фильма, ведущая — журналистка телеканал «Дождь» Дарья Жук.

«Рара» (Rara, Чили-Аргентина, 2016), реж. Пепе Сан Мартин;

Как живут российские однополые пары с детьми в условиях гомофобии? После просмотра фильма состоится обсуждение того, с какими сложностями сталкиваются мужские и женские пары с детьми, до какой степени возможна открытость родителей перед детьми, как преодолевать создаваемые обществом препятствия. Ведущий — журналист Карен Шаинян.

«Роковой красавец» (Handsome Devil, Ирландия, 2016), реж. Джон Батлер

После показа гости — совершеннолетние ЛГБТ-люди, которые еще совсем недавно были тинейджерами, — вместе с психологами и зрителями обсудят злободневные темы: как общаться с подростками на тему сексуальности в условиях закона о запрете так называемой «пропаганды», как взаимодействовать с учителями и психологами и, главное, как помочь ЛГБТ-подросткам выдерживать прессинг и заявлять о своих правах; Ведущая встречи — психолог Мария Наймушина.

Площадкой фестиваля в Москве станет пространство «Cpeda Loft» (Нижний Сусальный пер. д. 5, стр. 4, этаж 1, м. «Курская»), вход на все мероприятия только для совершеннолетних (18+).



