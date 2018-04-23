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Объявлена публичная программа первого акта «Генеральной репетиции» в ММОМА

News_detailed_pictureВладислав Мамышев-Монро. Ахматова в воспоминаниях, из серии «Сказки о потерянном времени». 2001 (фрагмент)© ММОМА

26 апреля онлайн-лекцией, перформансом и концертом в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется публичная программа междисциплинарного проекта «Генеральная репетиция».

В основе проекта лежит метафора театральной пьесы в трех актах, каждый из которых написан приглашенным автором, и будет представлен на трех премьерных показах, первый из которых начнется 26 апреля.

Авторы первого акта — объединение «Театр взаимных действий» (Ксения Перетрухина, Шифра Каждан, Леша Лобанов, Александра Мун). На выставке, которая займет три этажа музея, будут представлены работы из коллекций фонда V-A-C, MMOMA и фонда KADIST.

Публичная программа первого акта проекта «Генеральная репетиция»:

  • 25 апреля
    Дискуссия директора фонда KADIST Эмили Вилле, художественного директора
    V-A-C Франческо Манакорды, кураторов проекта Андрея Паршикова и Кирилла Адибекова, художников объединения «Театр взаимных действий» и архитектора выставки Конрада Дедоббелера, посвященная замыслу и методологии «Генеральной репетиции».

  • 26 апреля
    В день премьеры первого акта пройдет онлайн-лекция педагога «Документы» Сепаке Ангиамы — автора образовательных программ «Манифесты» и «Документы», которая в 2018 году присоединилась к команде фонда V-A-C. Вечером британская художница Кэлли Спунер, работавшая с галереей Serpentine и Тейт Модерн, покажет перформанс «Разминка». В тот же день во дворе музея выступит пионер итальянского эмбиента Джиджи Мазин.

  • 5, 12, 19 и 28 мая, 2 и 9 июня
    По субботам на «Генеральной репетиции» будут проходить туры по выставке и практические занятия по анимации для детей 3–8 лет; программу подготовила куратор Большого фестиваля мультфильмов Мария Алигожина.

  • 6, 13, 20 и 29 мая, 3 и 10 июня
    В воскресные дни пройдут туры и воркшопы по сценарному мастерству для подростков 9–14 лет, которые проведет художник и филолог Ильмира Болотян, автор программы — Мария Крупник, куратор театрального проекта для подростков «Классная драма».

  • 12 мая
    Показ фильма «Ава» (2017, режиссер — Леа Миссус), участника «Недели критики» Каннского фестиваля.

  • 15 мая
    «Летний семестр»: ридинг-группа главного редактора издательства V-A-C Дмитрия Потемкина с участием художника Алексея Булдакова.

  • 15 и 29 мая
    Туры и беседы медиаторов «Генеральной репетиции» с гостями старшего возраста.

  • 17 мая
    Бельгийский художник Коб Маттис собирает документы, музыкальные записи и предметы, связанные с особыми юридическими случаями и не вписывающиеся в концепцию интеллектуальной собственности. Одну из таких вещей он предлагает исследовать и обсудить 17 мая на «Генеральной репетиции».

  • 19 мая
    В рамках Ночи в музее участница объединения «Театр взаимных действий» Шифра Каждан организует пресс-конференцию, где отвечать на вопросы журналистов и всех желающих будет фотография Владислава Мамышева-Монро в образе Ахматовой. Вечером выступит тель-авивский электронный музыкант Autarkic, издающийся на лейблах Disco Halal и Turbo.

  • 22 мая
    «Летний семестр»: ридинг-группа главного редактора издательства V-A-C Дмитрия Потемкина с участием художника Кирилла Савченкова.

  • 24 мая
    Лекция поэта и художника Павла Арсеньева «Би(бли)ография вещи, или литература на поперечном сечении социотехнического конвейера».

  • 26 мая
    «Театр взаимных действий», авторы первого акта «Генеральной репетиции», проведут тур по экспозиции и расскажут об идее выставки в форме спектакля.

  • 29 мая
    «Летний семестр»: ридинг-группа главного редактора издательства V-A-C Дмитрия Потемкина с участием художника Ивана Новикова.

  • 31 мая
    Социолог и декан философско-социологического факультета РАНХиГС Виктор Вахштайн прочитает лекцию «К объектно-ориентированной социологии».

  • 1 июня
    Выступление канадского продюсера Джеса Аурелиуса, который создает шумовые записи, используя среди прочего софт, генерирующий помехи для боевых дронов.

  • 2 июня
    Российская премьера фильма «Театр войны» (2018) театрального режиссера и перформера Лолы Ариас, дискуссия с автором картины и критиком Никой Пархомовской.

  • 5 июня
    «Летний семестр»: ридинг-группа главного редактора издательства V-A-C Дмитрия Потемкина с участием художника Арсения Жиляева.

  • 8 июня
    Концерт дуэта лондонских мультиинструменталистов Tomaga, которые играют смесь психоделического джаза и краут-рока.

  • 9–12 июня
    В пространстве экспозиции румынская художница, хореограф и танцовщица Александра Пирич в течение четырех дней будет показывать перформанс «Мраморы Парфенона».

Вход бесплатный по регистрации, точное время начала всех событий публичной программы можно узнать на сайте «Генеральной репетиции». В программе возможны изменения и дополнения.

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