«Студия театрального искусства» станет филиалом МХТ

Сергей Женовач © kino-teatr.ru

Сегодня, 23 апреля, министр культуры Владимир Мединский объявил, что московский театр «Студия театрального искусства», основателем и художественным руководителем которой является режиссер Сергей Женовач, станет филиалом МХТ имени А.П. Чехова.

Это заявление Мединский сделал на сборе труппы МХТ имени А.П. Чехова, передает ТАСС.

О назначении Сергея Женовача худруком театра стало известно 23 марта. Олег Табаков (1935–2018), возглавлявший МХТ имени А.П. Чехова c 2000 года, умер 12 марта. Сегодня Женовач вступает в свою новую должность.

«Юридически никакого совмещения не будет», — пояснил Мединский. Женовач в свою очередь отметил, что воспринимает руководство двумя коллективами в позитивном ключе. «Считаю хорошо, когда можно переключаться», — цитирует нового худрука МХТ имени А.П. Чехова «Интерфакс».

«Мы будем служить этому легендарному месту. Главное, чтобы это было живое, интересное место, опирающееся на идеи художественного театра. Мы будем продолжать опыты и основываться на искусстве драматического театра, что, мне скажется, сегодня очень важно», — сказал Женовач.

Он представил труппе художника Александра Боровского, художника по свету Дамира Исмаилова, с которыми работал много лет и с кем хотел бы продолжать «идти рука об руку».

Женовач также сообщил, что директором МХТ имени А.П. Чехова пока остается Юрий Кравец.







