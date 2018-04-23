 
15:22 23 апреля 2018Новости
6170
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

«Студия театрального искусства» станет филиалом МХТ

News_detailed_pictureСергей Женовач© kino-teatr.ru

Сегодня, 23 апреля, министр культуры Владимир Мединский объявил, что московский театр «Студия театрального искусства», основателем и художественным руководителем которой является режиссер Сергей Женовач, станет филиалом МХТ имени А.П. Чехова.

Это заявление Мединский сделал на сборе труппы МХТ имени А.П. Чехова, передает ТАСС.

О назначении Сергея Женовача худруком театра стало известно 23 марта. Олег Табаков (1935–2018), возглавлявший МХТ имени А.П. Чехова c 2000 года, умер 12 марта. Сегодня Женовач вступает в свою новую должность.

«Юридически никакого совмещения не будет», — пояснил Мединский. Женовач в свою очередь отметил, что воспринимает руководство двумя коллективами в позитивном ключе. «Считаю хорошо, когда можно переключаться», — цитирует нового худрука МХТ имени А.П. Чехова «Интерфакс».

«Мы будем служить этому легендарному месту. Главное, чтобы это было живое, интересное место, опирающееся на идеи художественного театра. Мы будем продолжать опыты и основываться на искусстве драматического театра, что, мне скажется, сегодня очень важно», — сказал Женовач.

Он представил труппе художника Александра Боровского, художника по свету Дамира Исмаилова, с которыми работал много лет и с кем хотел бы продолжать «идти рука об руку».

Женовач также сообщил, что директором МХТ имени А.П. Чехова пока остается Юрий Кравец.



Комментарии


Сегодня на сайте

Tinavie. «Terrua»Современная музыка
Tinavie. «Terrua» 

Между Парижем, Москвой и Санкт-Петербургом: фантазийный дрим-поп космополитичной группы. Премьера нового альбома

23 апреля 20188860
Я, казакColta Specials
Я, казак 

Как живут современные казаки в России. Фотопроект Алины Десятниченко

19 апреля 201829260