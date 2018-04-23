«Студия театрального искусства» станет филиалом МХТ

«Студия театрального искусства» станет филиалом МХТСергей Женовач© kino-teatr.ru
Сегодня, 23 апреля, министр культуры Владимир Мединский объявил, что московский театр «Студия театрального искусства», основателем и художественным руководителем которой является режиссер Сергей Женовач, станет филиалом МХТ имени А.П. Чехова.
Это заявление Мединский сделал на сборе труппы МХТ имени А.П. Чехова, передает ТАСС.
О назначении Сергея Женовача худруком театра стало известно 23 марта. Олег Табаков (1935–2018), возглавлявший МХТ имени А.П. Чехова c 2000 года, умер 12 марта. Сегодня Женовач вступает в свою новую должность.
«Юридически никакого совмещения не будет», — пояснил Мединский. Женовач в свою очередь отметил, что воспринимает руководство двумя коллективами в позитивном ключе. «Считаю хорошо, когда можно переключаться», — цитирует нового худрука МХТ имени А.П. Чехова «Интерфакс».
«Мы будем служить этому легендарному месту. Главное, чтобы это было живое, интересное место, опирающееся на идеи художественного театра. Мы будем продолжать опыты и основываться на искусстве драматического театра, что, мне скажется, сегодня очень важно», — сказал Женовач.
Он представил труппе художника Александра Боровского, художника по свету Дамира Исмаилова, с которыми работал много лет и с кем хотел бы продолжать «идти рука об руку».
Женовач также сообщил, что директором МХТ имени А.П. Чехова пока остается Юрий Кравец.
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