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В бомбоубежище в Хельсинки откроется арт-лаборатория

News_detailed_picture© Фестиваль Убежище

Открыт прием заявок на участие в трехдневном фестивале-лаборатории «Убежище / Suoja / Shelter», который пройдет в начале июня в бывшем бомбоубежище в центре Хельсинки.

Заявку можно подать до 1 мая включительно по адресу shelter.helsinki@gmail.com на русском и английском языках, к участию приглашаются сайт-специфик и саунд-художники, перформеры и музыканты.

«Всем потенциальным участникам мы предлагаем осмыслить "убежище" во всех его ипостасях, формах и проявлениях: только представьте, что всем нам срочно пришлось бы в нем укрыться», — говорится в описании проекта на его сайте.

Стометровое бомбоубежище Katri Valan Puisto было построено в районе Сёрняйнен во времена холодной войны, всё его оборудование «отлично работает и при необходимости готово принять жителей ближайшего района». Сейчас там располагается Пространство свободного искусства (Vapaan Taiteen Tila / Space for Free Art), где устраивают выставки и концерты студенты Университета искусств Хельсинки.

Сроки проведения лаборатории-фестиваля «Убежище» — с 1 по 3 июня. Как сообщают организаторы, они не смогут оплатить транспортные и производственные расходы, но «готовы оказать посильную помощь на месте, а также предоставить доступные технические ресурсы».





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