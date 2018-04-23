В бомбоубежище в Хельсинки откроется арт-лаборатория© Фестиваль Убежище
Открыт прием заявок на участие в трехдневном фестивале-лаборатории «Убежище / Suoja / Shelter», который пройдет в начале июня в бывшем бомбоубежище в центре Хельсинки.
Заявку можно подать до 1 мая включительно по адресу shelter.helsinki@gmail.com на русском и английском языках, к участию приглашаются сайт-специфик и саунд-художники, перформеры и музыканты.
«Всем потенциальным участникам мы предлагаем осмыслить "убежище" во всех его ипостасях, формах и проявлениях: только представьте, что всем нам срочно пришлось бы в нем укрыться», — говорится в описании проекта на его сайте.
Стометровое бомбоубежище Katri Valan Puisto было построено в районе Сёрняйнен во времена холодной войны, всё его оборудование «отлично работает и при необходимости готово принять жителей ближайшего района». Сейчас там располагается Пространство свободного искусства (Vapaan Taiteen Tila / Space for Free Art), где устраивают выставки и концерты студенты Университета искусств Хельсинки.
Сроки проведения лаборатории-фестиваля «Убежище» — с 1 по 3 июня. Как сообщают организаторы, они не смогут оплатить транспортные и производственные расходы, но «готовы оказать посильную помощь на месте, а также предоставить доступные технические ресурсы».
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