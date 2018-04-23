«Театр.doc» ищет помещение

В сентябре истекает срок аренды помещения, где сейчас располагается московский театр документальной пьесы «Театр.doc», и ему придется переезжать. Театр обратился к зрителям с просьбой помочь найти новое помещение.

Об этом сообщил в фейсбуке драматург Михаил Дурненков. По его словам, идеальным было бы место внутри Садового кольца. Подошло бы и другое, но обязательно рядом с метро.

«Помещение должно быть в нежилом здании, с отдельным входом, без пропускной системы. Может быть, конечно, вариант, что это подвальчик со своим выходом, над которым магазин или что-то, где нет жильцов (как было в Трехпрудном), но всё же лучше если это какой-то флигель, или какое-нибудь перестроенное промышленное здание», — написал Дурненков.

Он добавил, что потолки должны быть не менее 3,5 м высотой, а площадь зала — не менее 70 кв.м.

Театр документальной пьесы «Театр.doc» был создан как негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект драматургами Михаилом Угаровым, Еленой Греминой и Александром Родионовым.

В 2002 году они сняли помещение в подвале жилого дома в Трехпрудном переулке, где театр проработал 12 лет. Осенью 2014 года департамент городского имущества Москвы в одностороннем порядке расторг договор аренды. В конце года театр переехал в помещение на Спартаковской улице, но в мае 2015 года был вынужден его покинуть, после того как договор аренды был расторгнут арендодателем.

С июня 2015 года «Театр.doc» располагается по адресу Малый Казенный переулок, д. 12.







