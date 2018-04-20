Дом Наркомфина избавят от пристроек© Strelka Magazine
При реставрации памятника конструктивизма, дома Наркомфина в Москве будут демонтированы все поздние пристройки.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы
«Проектом реставрации предусмотрен демонтаж всех надстроек и пристроек к историческому объему здания, раскрытие пространства на первом этаже, восстановление первоначальной объемно-планировочной структуры интерьеров. Также предполагается провести реставрацию наружных стен и эксплуатируемых кровель, системы водоотведения кровли и характерной схемы инженерных коммуникаций внутри стен и перекрытий, а также реставрация и воссоздание утраченной части металлического витража», — цитирует пресс-служба руководителя департамента Сергея Левкина.
Он также рассказал, что в здании завершены демонтажные работы по раскрытию пространства первого этажа и начаты работы по устройству внутренних инженерных систем, к концу месяца планируется начать реставрацию фасадов.
Шестиэтажный жилой дом-коммуна на Новинском бульваре был построен для работников Народного комиссариата финансов СССР в 1928–1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Дом Наркомфина является объектом культурного наследия регионального значения. В 2004 году Всемирный фонд памятников внес здание в список памятников архитектуры, которым грозит тотальное разрушение.
В августе 2016 года состоялись торги по продаже площадей дома Наркомфина, находившихся в собственности города Москвы. Их собственником стала компания «Лига прав», которая провела инженерно-техническое обследование здания и разработала проект его комплексной реставрации с максимальным сохранением исторического облика и планировки.
Реставрация дома Наркомфина началась летом 2017 года и должна завершиться в июле 2019 года.
«Теперь судьба этого замечательного объекта находится в безопасности, и через года два москвичи увидят отреставрированный объект, который, конечно, является гордостью архитектуры», — заявил в августе прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда же Сбербанк открыл «Лиге прав» кредитную линию объемом 855 млн рублей на реставрацию и приспособление здания под современное использование.
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