Объявлена программа Летнего книжного фестиваля в Казани

© Летний книжный фестиваль «Смены» на Черном озере / Facebook

10 и 11 июня в парке «Черное озеро» в Казани пройдет Летний книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена». В его программе книжная ярмарка, лекции, дискуссии и мастер-классы, среди участников Лев Манович, Борис Колоницкий и Павел Басинский.

Центральным событием фестиваля станет книжная ярмарка, в которой примут участие несколько десятков интеллектуальных российских издательств и книготорговых компаний.

Книжная ярмарка будет сопровождаться образовательной программой — лекциями, дискуссиями и мастер-классами с участием ведущих российских и зарубежных писателей, литературоведов, литературных критиков, специалистов в гуманитарных, социальных и естественных науках.

Также в расписании фестиваля выставка «Самые красивые книги Германии», спектакль творческой лаборатории «Угол», посвященный Мергасовскому дому, и другие театральные постановки, экскурсии, детская образовательная программа, квест по парку и музыкальный концерт.

В лекционной части фестиваля выступят профессор компьютерных наук Городского университета Нью-Йорка и автор книги «Язык новых медиа» Лев Манович, издатель и генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов, публицист и руководитель книжного проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, философ и заместитель главного редактора журнала «Стасис» Оксана Тимофеева, историк, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий.

Кроме того, на фестивале выступят писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский, автор книги «Польская хонтология» Ольга Дреда, одна из самых известных журналисток Швейцарии, автор издания «Репортажен» Маргрит Шпрехер, графический дизайнер, сооснователь Высшей академической школы графического дизайна, один из авторов пиктограмм к Олимпиаде-80 Борис Трофимов и режиссер Марина Разбежкина.

Научно-популярную часть лектория представят преподаватель биологического факультета МГУ и научный редактор журнала National Geographic Андрей Журавлев и историк науки, переводчик Дмитрий Баюк.

Начало в 11:00, вход свободный. За изменениями программы Летнего книжного фестиваля можно следить на его страницах в Facebook и «Вконтакте».



