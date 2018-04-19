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Вечер памяти Каролы Неер пройдет в «Мемориале»

News_detailed_pictureКарола Неер в фильме «Трехгрошовая опера» (1931)© Goethe-Institut

21 апреля на «Библионочи» в Международном Мемориале состоится музыкально-театральный вечер, посвященный памяти немецкой актрисы Каролы Неер (1900–1942).

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

На вечере в «Мемориале» студенты и выпускники Московской международной киношколы, студенты РАТИ-ГИТИС, профессиональные и непрофессиональные музыканты представят композицию, в основе которой лежат биография Каролы Неер и пьеса Бертольта Брехта «Трехгрошовая опера».

Ее идея родилась из дипломного спектакля «Трехгрошовая опера», поставленного год назад в Московской киношколе. Как отмечают организаторы, «замысел композиции — показать за счет пересечений театра и жизни историю человека, вся суть которого не может сводиться к одной роли, будь то "узница ГУЛАГа" или "великая актриса"».

Режиссер: Мария Чагина
Видеохудожник: Александра Салман
Актеры: Анна Петрова, Дмитрий Копылов, Марианна Брагина, Олег Дернов
Оркестр: Абелардо Альфонсо Лопеc, Константин Кострюков, Сергей Михайлов, Мария Черепнова, Мария Чагина

Вечер проводится в рамках выставки «Театр жизни Каролы Неер» при поддержке Гёте-Института в Москве



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