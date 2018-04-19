В Universal University откроется Московская школа музыки

В Москве запускается первый в России университет в области креативных индустрий Universal University, который объединит Британскую высшую школу дизайна, Школу компьютерных технологий Scream School, Московскую школу кино и Архитектурную школу МАРШ. Одним из проектов нового университета станет Московская школа музыки (Moscow Music School).

Школа будет готовить студентов по трем специальностям:

Выпускники направления «Music Production» научатся работе с аналоговыми и виртуальными инструментами и плагинами, изучат теорию музыки, саунд-дизайн, создание аранжировки и основы звукоинженерии. В качестве дипломной работы они должны будут представить лайв-выступление и музыкальный проект. Куратор программы — саунд-продюсер и электронный музыкант Федор Переверзев (Moa Pillar).

На специальности «Songwriting & Music Pertformance» будут учить музыкантов-вокалистов, которые стремятся к созданию собственного репертуара. Их научат принципам создания успешных музыкальных композиций. В основе программы — музыкальная практика, изучение теории музыки и поэзии, а также практические занятия по музыкальному продакшну и звукоинженерии. Куратор программы — музыкант, композитор и актер Павел Артемьев.

Выпускники по специальности «Music Business» сфокусируются на менеджменте и продвижении артистов. Эта программа — по сути образовательный бизнес-инкубатор, и в процессе обучения студенты совместно с действующими артистами и под руководством опытных кураторов будут разрабатывать реальные музыкальные проекты, начиная от самых ранних стадий и заканчивая полноценным продуктом с проработанной системой монетизации. Куратор направления «Music Business» Екатерина Бажанова — представитель конференции Midem в России, преподаватель курса «Менеджмент артиста» в International Music Business School (Барселона), основатель компании Music Development Russia.

Для запуска программы Moscow Music School в новом университете будет выделен отдельный кампус, в котором появится собственная звукозаписывающая студия, оборудованная самым современным оборудованием, компьютерные классы для работы с аудио-редакторами и плагинами, репетиционные классы и лекционные лектории. Кроме того, каждый из студентов сможет взять в прокат все необходимое оборудование и инструменты для домашних репетиций или концертов.

Поскольку цель Moscow Music School — выпускать готовых профессионалов для музыкальной индустрии, одной из главных задач при обучении стоит интеграция студентов в действующую среду. Связями с музыкальной индустрией займется Анна Глуходед, руководитель фестиваля новой культуры, музыки и технологий Synthposium.

За соответствие международным стандартам и обучение педагогов креативным методам преподавания будет отвечать Савва Дудин, который исследовал университетскую среду и разрабатывал проектные решения проблем в Институте образования НИУ ВШЭ, занимался цифровыми продуктами и профразвитием преподавателей в коле «Летово», запускал лабораторию «Простор» и программу для пожилых людей «Поколение» в Культурный центр ЗИЛ, участвовал в образовательных программах Stanford University, Humboldt-Universität zu Berlin и London Metropolitan University.

Директор Moscow Music School Дмитрий Панов:

«Мы открываем школу в музыкальной сфере, чтобы добиться существенного сдвига во всей индустрии. Аналогичные изменения уже произошли в дизайне, архитектуре, кино и искусстве, наступила очередь музыки. Современная музыкальная индустрия требует образования, нацеленного на создание качественного и оригинального музыкального продукта, а не только на высокое исполнительское мастерство. Выпускникам необходимо знать, как строить карьеру, а индустрия должна быть готова их принять. Одно из важнейших отличий нашей школы — это комплексный подход к образованию, который включает международную экспертизу, уникальный преподавательский состав и инвестиции в инфраструктуру — звукозаписывающие и продакшн студии, профессиональное оборудование и качественные музыкальные инструменты».



