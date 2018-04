Beat Film Festival и «Гараж» представят совместную программу об искусстве

© Beat Film Festival

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival и команда музея «Гараж» подготовили специальную кинопрограмму «Искусство: цены и ценности» о функциях современного искусства, которая будет представлена в летнем кинотеатре «Гаража» в Парке Горького.

В программе «Искусство: цены и ценности» три фильма:

● «Лица, деревни» (Faces Places, 2017), приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто и номинация на премию «Оскар»).

Режиссер Аньес Варда и уличный художник JR едут по деревенской Франции, фотографируют местных жителей и общаются с ними, а потом размещают получившиеся портреты на зданиях. Премьера фильма состоится при поддержке Французского института в Москве.

● «Баския: взрыв реальности» (Boom For Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquait, 2017).

Фильм Сары Драйвер посвящен художнику Жан-Мишелю Баския накануне его всеобщего признания и коммерческого успеха.

● «Всему есть цена» (The Price of Everything, 2018).

Фильм Натаниэля Кана — занимательное исследование экономики современного искусства, которое отвечает на главный вопрос обывателя: почему это столько стоит? Для этого Кан встречается с главными героями современной арт-сцены, осматривает частные коллекции и музейные запасники.

Кроме того, в этом году Beat Film Festival впервые проведет парный показ, в который войдут фильмы «Серые сады» (Grey Gardens, 1975) мэтров американской документалистики Альберта и Дэвида Майзелса и «Тем летом» (That Summer, 2018) шведского режиссера Йорана Хьюго Олссона.

Первая работа посвящена двоюродной сестре Жаклин Кеннеди Эдит Бувье Бил, известной как Маленькая Эдди, и ее матери Эдит — Большой Эдди, в 1952 году уединившихся в семейном, наполовину разрушенном поместье.

«Тем летом» — один из самых неожиданных фильмов последнего Берлинале и своего рода приквел к «Серым садам». Оказывается, еще до Майзелсов историей семьи Бил заинтересовались фотограф Питер Берд и светская дива Ли Радзивилл, двоюродная сестра Маленькой Эдди. Вместе с Йонасом Мекасом и Энди Уорхолом они приехали к отшельницам, чтобы запечатлеть быт и отношения двух женщин. Несколько десятилетий спустя Олссон отыскал эти редкие кадры и смонтировал из них фильм, расширяющий поэтическую вселенную «Садов». Премьера фильма пройдет при поддержке Посольства Швеции в Москве.

Полностью программа Beat Film Festival 2018 будет опубликована на сайте фестиваля 30 апреля.