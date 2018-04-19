Начинается ММКФ

© Московский Международный кинофестиваль

Сегодня, 19 апреля, в кинотеатре «Россия» состоится церемония открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Впервые в истории фестиваля сроки его проведения пришлось перенести с лета на весну из-за Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, включая Москву.

На церемонии открытия будут представлены основные награды этого года и вручен почетный приз за вклад в мировой кинематограф, передает ТАСС. После церемонии будет показан фильм итальянского режиссера Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой» (Napoli velata), который входит в основную конкурсную программу ММКФ.

Всего в ней участвуют 16 работ кинематографистов из разных стран мира. Россию в основном конкурсе будут представлять фильмы «Ню» выпускницы ВГИКа Ян Гэ (Китай), «Спитак» Александра Котта и «Царь-птица» Эдуарда Новикова.

В жюри ММКФ во главе с продюсером Паоло Дель Брокко (Италия) вошли актеры Джон Сэвидж (США) и Настасья Кински (Германия) и режиссеры Анна Меликян (Россия) и Цяо Лян (Китай).

Фильмом закрытия кинофестиваля станет криминальная драма «Идентификация» (Identités) режиссера Самюэля Тивьержа (Канада). Одну из главных ролей в ней сыграл актер Сами Насери, который возглавил жюри международного конкурса короткого метра ММКФ.

Также в расписании фестиваля конкурс документального кино, спецпрограмма «Persona: Ингмар Бергман» — большая ретроспектива, посвященная столетию шведского режиссера, в которую вошли более 20 его работ, программа «Две недели длиной в 50 лет», составленная из фильмов Каннской секции «Двухнедельник режиссеров», программы «Спектр», «Эйфория сопротивления», «Восемь с половиной фильмов», «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Век кино стран Балтии» и спецпроект, посвященный Брюсу Ли.

40-й ММКФ продлится до 26 апреля. Его основной площадкой будет киноцентр «Октябрь», часть показов состоится в кинотеатрах городской сети «Москино», «Российские программы» пройдут в Доме кино, Союз кинематографистов при участии молодежного центра представит новый проект «Фестиваль регионального молодежного кино России».



