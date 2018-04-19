Добролюбовка примет участие в «Библионочи»

«Дом с башней» (1952) Ивана Жолтовского по адресу Смоленская пл., 13/21, в котором расположена Библиотека им. Н.А. Добролюбова © ScyscraperCity

21 апреля Библиотека имени Н.А. Добролюбова станет одной из площадок ежегодной акции по продвижению чтения «Библионочь». В программе мастер-класс Алексея Варламова, дискуссия об архитектурном наследии, книжный розыгрыш, лекция о моде и кинопоказ.

Начало в с 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Главное место в программе «Всех ожидает одна "Библионочь"» отведено работе с текстами во всех его проявлениях: с форматами предъявления текста в виде книг, звучащего текста, кино, театра, современного и классического искусства и других синтетических жанров осмысления книжной культуры и современного письма.

Начнется «Библионочь» с мастер-класса «Анализ техник письма прошлого, настоящего и будущего», который проведет писатель, ректор Литературного института, филолог и историк литературы Алексей Варламов.

Историки архитектуры Илья Печенкин, Сергей Кавтарадзе и Анна Визельман и архитекторы Андрей Ивин и Иван Матвеев примут участие в дискуссии «Архитектурное наследие: бремя или культурный ресурс» о месте и роли традиции в архитектурном творчестве, которая состоится в интерьере, созданном одним из наиболее последовательных «традиционалистов» архитектуры ХХ века — Иваном Жолтовским (библиотека расположена в знаменитом Доме с башней.)

Также в программе «Библионочи» книжный розыгрыш с призами от издательской группы «Эксмо-АСТ», лекция о том, как устроен мир российской моды с демонстрацией коллекций современных российских дизайнеров и показ документального фильма Алена Рене «Вся память мира» о том, как устроена библиотека с последующей дискуссией с кинокритиком Максимом Семеновым.







