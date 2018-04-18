«Гараж» подготовил новый сезон летних кинопоказов© Музей современного искусства «Гараж»
4 мая Музей современного искусства «Гараж» откроет сезон показов в летнем кинотеатре Garage Screen на площади Искусств в Парке Горького. Организаторы обещают актуальную киноклассику, фестивальные новинки и кинематографические эксперименты.
Фильм открытия — документальная комедия абсурда Бабиса Макридиса «Жалость» (Pity, 2018), парадоксальная история о современном человеке без свойств. Премьера картины состоялась на кинофестивале Sundance 2018.
Как сообщает пресс-служба «Гаража», в новом сезоне программа кинотеатра построена по принципу синематеки и разбита на несколько постоянных рубрик, а куратором кинопрограмм музея «Гараж» стал кинокритик, отборщик Роттердамского международного кинофестиваля, редактор журнала «Искусство кино» Евгений Гусятинский. По традиции, некоторые кинопоказы будут сопровождаться лекциями и дискуссиями.
Важной частью Garage Screen остаются показы, подготовленные музеем «Гараж» в сотрудничестве с ведущими фестивалями и киноплощадками Москвы.
В мае «Гараж» станет партнером 4-го Московского еврейского кинофестиваля, в июне представит совместную программу с международным фестивалем документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В проекте, инициированным глобальной онлайн-платформой Farfetch будет преставлена программа совместных показов фильмов о моде и людях, которые ее создают (в сотрудничестве с онлайн-изданием The Blueprint).
Также в 2018 году музей «Гараж» совместно с ключевыми культурными институциями в России и стран СНГ запустит региональную кинопрограмму, составленную из самых ярких новинок мирового кино об искусстве и из экспериментальных работ современных российских и зарубежных режиссеров и художников.
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