Названа дата выхода в прокат фильма «Лето»

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7 июня в российский прокат выйдет фильм Кирилла Серебренникова «Лето», участвующий в основном консурсе Каннского фестиваля.

Об этом сообщает «Кино-театр.ру» со ссылкой на генерального директора прокатной компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) Антона Сиренко.

Действие картины «Лето», основанной на малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя, происходит летом 1981 года в Ленинграде. Основная сюжетная линия фильма — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

В главных ролях в фильме «Лето» снялись Тео Ю (Виктор Цой), Рома Зверь (Майк Науменко) и Ирина Старшенбаум (Наталья, жена Майка Науменко), сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Кирилл Серебренников лично смонтировал картину, международные права на ее продажу приобрела французская кинокомпания Charades.

Сейчас Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», следствие ходатайствовало о продлении ареста до 19 июля.

На прошлой неделе стало известно, что фильм «Лето» отобран в основную конкурсную программу 71-го Международного Каннского кинофестиваля. Директор фестиваля Тьерри Фремо сообщил, что оргкомитет приглашает Кирилла Серебренникова лично представить свою новую картину в Каннах. Продюсер фильма «Лето» Илья Стюарт выразил надежду, что режиссер сможет присутствовать на премьере.























