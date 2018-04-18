Объявлен состав жюри Каннского фестиваля

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Организаторы 71-го Международного Каннского кинофестиваля назвали имена членов жюри. Ими стали девять кинематографистов из семи стран мира.

Как сообщает сайт Каннского фестиваля, помимо председателя жюри, актрисы Кейт Бланшетт (Австралия) и режиссера Андрея Звягинцева (Россия) в состав жюри вошли режиссеры Ава Дюверней (США), Дени Вильнев (Канада), Робер Гедигян (Франция), актеры Чан Чэнь (Тайвань), Леа Сейду (Франция) и Кристен Стюарт (США), а также певица Каджа Нин (Бурунди).

71-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая.

В его основной конкурсной программе 18 фильмов, в том числе новые работы Жан-Люка Годара, Асгара Фархади, Павла Павликовского, Маттео Гарроне, Цзя Чжанкэ и Джафара Панахи, а также Кирилла Серебренникова, который получит приглашение лично представить на фестивале свою картину «Лето».

В конкурсную программу «Особый взгляд» вошли 15 картин, в конкурсную программу «Cinéfondation» — 18, в том числе короткометражный фильм «Календарь» российского режиссера Игоря Поплаухина.



















