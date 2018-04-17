У ГМИИ появился новый сайт

16 апреля начал работу новый сайт Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) – pushkinmuseum.art. Пока он работает параллельно со старым.

«Сайт расположен в доменной зоне .ART, специально созданной для учреждений культуры и искусства, творческих объединений и профессионалов, аукционных домов, издательств, коллекционеров и бизнес-решений в этой области, а также для образовательных учреждений в сфере искусства», — говорится в сообщении на pushkinmuseum.art.

В нем также отмечается, что новый сайт находится на стадии наполнения и работает в режиме бета-версии, причем «актуальная информация в течение некоторого времени будет размещаться на обоих сайтах музея: привычном arts-museum.ru и новом pushkinmuseum.art».

Пользователям обновленного сайта ГМИИ обещают «удобную группировку информации по разделам, навигацию через двухуровневое главное меню, удобные перекрестные ссылки на интересные материалы и страницы сайта с самых посещаемых разделов, лаконичный монохромный стиль представления информации, новые разделы "Медиа" и "Наука и образование", представляющие все направления работы музея в области ИТ, мультимедиа, просветительских программ, дистанционных курсов и онлайн-образования, контрастную версию сайта для слабовидящих и адаптированный дизайн под мобильные устройства».

На конец весны запланирован выход мобильного приложения для iOS и Android, с помощью которого можно будет просматривать постоянную экспозицию и коллекции ГМИИ, а также афишу мероприятий музея.



