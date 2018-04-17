В Петербурге выступит Тигран Амасян© finzal.ru
3 мая в Петербурге состоится концерт джазового пианиста из Армении Тиграна Амасяна.
На сцене «Концертного зала у Финляндского» он представит свой новый альбом «For Gyumri», который вышел в феврале 2018 года.
Пластинка, на которой записаны пять композиций, стала продолжением альбома «An Ancient Observer». По словам самого музыканта, эти два альбома — «песни музыкальных наблюдений за миром, в котором мы живем, и вся история, которую мы храним в себе». Новый альбом назван в честь родного города Тиграна Амасяна — Гюмри, в котором он родился в 1987 году.
Как отмечают организаторы концерта, Тигран Амасян — один из немногих молодых джазовых музыкантов из стран бывшего СССР. Он исполняет в основном собственные сочинения, в которых ощущается влияние армянской народной традиции, а также композиции в самых разных жанрах — от джаза, world music и прогрессив-рока до минимализма.
Свой первый альбом Тигран Амасян записал в 17 лет, в 2011 году его четвертый альбом, вышедший на лейбле Verve, выиграл престижную французскую премию Victoires du jazz. Музыкант становился победителем и призером многих международных джазовых конкурсов, в том числе конкурса пианистов имени Телониуса Монка в Лос-Анджелесе, конкурса джазовых пианистов в Монтре, конкурса Jazz à Juan Révélations в Жюан-ле-Пене, конкурса джазовых пианистов в Монако. В 2016 году был признал лучшим аранжировщиком года по версии Echo Jazz Awards.
новости
18:22У ГМИИ появился новый сайт
17:49«Мемориал» собирает средства на издание настольной игры по советской истории
17:24В «Библионочи» примут участие все регионы РФ
15:56В Петербурге выступит Тигран Амасян
14:44Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского фестиваля
13:10Ретроспектива Бергмана пройдет в Петербурге
12:21В России учреждена премия для начинающих писателей
11:32Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Вчера
18:05Объявлен конкурс для молодых музыковедов к 85-летию журнала «Музыкальная академия»Все новости