В Петербурге выступит Тигран Амасян

3 мая в Петербурге состоится концерт джазового пианиста из Армении Тиграна Амасяна.

На сцене «Концертного зала у Финляндского» он представит свой новый альбом «For Gyumri», который вышел в феврале 2018 года.

Пластинка, на которой записаны пять композиций, стала продолжением альбома «An Ancient Observer». По словам самого музыканта, эти два альбома — «песни музыкальных наблюдений за миром, в котором мы живем, и вся история, которую мы храним в себе». Новый альбом назван в честь родного города Тиграна Амасяна — Гюмри, в котором он родился в 1987 году.

Как отмечают организаторы концерта, Тигран Амасян — один из немногих молодых джазовых музыкантов из стран бывшего СССР. Он исполняет в основном собственные сочинения, в которых ощущается влияние армянской народной традиции, а также композиции в самых разных жанрах — от джаза, world music и прогрессив-рока до минимализма.

Свой первый альбом Тигран Амасян записал в 17 лет, в 2011 году его четвертый альбом, вышедший на лейбле Verve, выиграл престижную французскую премию Victoires du jazz. Музыкант становился победителем и призером многих международных джазовых конкурсов, в том числе конкурса пианистов имени Телониуса Монка в Лос-Анджелесе, конкурса джазовых пианистов в Монтре, конкурса Jazz à Juan Révélations в Жюан-ле-Пене, конкурса джазовых пианистов в Монако. В 2016 году был признал лучшим аранжировщиком года по версии Echo Jazz Awards.







