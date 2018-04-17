Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского фестиваля

© Festival de Cannes (Officiel) / YouTube

Одним из членов жюри 71-го Международного Каннского кинофестиваля будет российский кинорежиссер Андрей Звягинцев.

Об этом сегодня, 17 апреля, в эфире французской радиостанции Europe 1 сообщил директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо.

«Я могу подтвердить, что Андрей Звягинцев будет в жюри», — сказал он. Имена остальных членов жюри будут названы через несколько дней. Пока известно лишь, что его председателем будет австралийская актриса театра и кино Кейт Бланшетт.

Кроме того, Фремо заявил, что в ближайшее время, возможно, будет объявлено о включении в основную конкурсную программу последнего фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» (The House that Jack Built). По словам Фремо, президент фестиваля Пьер Лескюр собирается снять с датского режиссера статус персоны нон грата, который он получил семь лет назад (после того, как в мае 2011 года на пресс-конференции в Каннах фон Триер предложил всем, кому этого хочется, считать его нацистом и сказал, что по-человечески понимает Гитлера).

Фильмы Звягинцева неоднократно участвовали в Каннском фестивале. В 2011 году его «Елена» получила приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд», в 2014 году «Левиафан» был награжден призом за лучший сценарий, а в прошлом году «Нелюбовь» выиграла приз жюри.

71-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. На сегодняшний день в его основной конкурсной программе 18 фильмов, в том числе новые работы Жан-Люка Годара, Асгара Фархади, Павла Павликовского, Маттео Гарроне, Цзя Чжанкэ и Джафара Панахи, а также Кирилла Серебренникова, который получит приглашение лично представить на фестивале свою картину «Лето».











