Ретроспектива Бергмана пройдет в Петербурге© BFI
С 20 по 29 апреля компания «Иноекино» и Генеральное консульство Швеции в Петербурге представят в кинотеатре «Аврора» большую ретроспективу Ингмара Бергмана.
Как сообщает сообщает сайт компании «Иноекино», ретроспектива приурочена к столетию со дня рождения режиссера. Шесть его фильмов представят кинокритик Михаил Трофименков и театральный критик и кандидат искусствоведения Наталья Скороход:
● «Седьмая печать» (Det sjunde inseglet, Швеция, 1957)
Режиссер: Ингмар Бергман
Оператор: Гуннар Фишер
В главных ролях: Макс фон Сюдов, Гуннар Бьёрнстранд, Биби Андерсон
● «Земляничная поляна» (Smultronstället, Швеция, 1957)
Режиссер: Ингмар Бергман
Оператор: Гуннар Фишер
В главных ролях: Виктор Шёстрем, Ингрид Тулин, Биби Андерсон
● «Персона» (Persona, Швеция, 1966)
Режиссер: Ингмар Бергман
Оператор: Свен Нюквист
В главных ролях: Биби Андерсон, Лив Ульман
● «Осенняя соната» (Höstsonaten, ФРГ-Швеция-Норвегия, 1978)
Режиссер: Ингмар Бергман
Оператор: Свен Нюквист
В главных ролях: Ингрид Бергман, Лив Ульман, Лена Нюман
● «Фанни и Александр» (Fanny och Alexander, Швеция-Франция-ФРГ. 1982)
Режиссер: Ингмар Бергман
Оператор: Свен Нюквист
В главных ролях: Эва Фрёлинг, Бертил Гуве, Пернилла Альвин
● «Сарабанда» (Saraband, Швеция-Дания-Норвегия, 2003)
Режиссер: Ингмар Бергман
В ролях: Лив Ульман, Эрланд Юзефсон, Бёрье Альстедт, Юлия Дуфвениус
Также запланированы показы трех документальных фильмов об Ингмаре Бергмане и его творчестве:
● «Гуннар» (Gunnar, Россия-Швеция, 2014), реж. Даниил Невский; фильм о шведском операторе Гуннаре Фишере, снявшем с Ингмаром Бергманом 12 фильмов;
● «Вспоминая Ингмара Бергмана» (Minnet av Ingmar Bergman, Финляндия, 2018), реж. Йорн Доннер; фильм в основном базируется на двух телеинтервью с Бергманом, которые финский писатель и режиссер Йорн Доннер снял в 1975 и 1987 годах;
● «Остров Бергмана» (Bergman Island, Швеция, 2006), реж. Мари Нюрерёд; в этом фильме 88-летний Бергман впервые представляет свой уединенный и загадочный мир острова Форё в Балтийском море.
Расписание:
- 20 апреля в 19:30 — «Седьмая Печать» + «Гуннар» (начало в 18:30)
- 21 апреля в 19:30 — «Земляничная поляна»
- 22 апреля в 19:30 — «Персона»
- 26 апреля в 19:30 — «Осенняя соната»
- 27 апреля в 19:30 — «Вспоминая Ингмара Бергмана» + Q&A с режиссером фильма
- 28 апреля в 16:00 — «Фанни и Александр»
- 29 апреля в 17:00 — «Остров Бергмана»
- 29 апреля в 19:00 — «Сарабанда»
Все фильмы будут демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами.
Программа показов составлена при поддержке Шведского института и Шведского киноинститута
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