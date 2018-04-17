Ретроспектива Бергмана пройдет в Петербурге

С 20 по 29 апреля компания «Иноекино» и Генеральное консульство Швеции в Петербурге представят в кинотеатре «Аврора» большую ретроспективу Ингмара Бергмана.

Как сообщает сообщает сайт компании «Иноекино», ретроспектива приурочена к столетию со дня рождения режиссера. Шесть его фильмов представят кинокритик Михаил Трофименков и театральный критик и кандидат искусствоведения Наталья Скороход:

● «Седьмая печать» (Det sjunde inseglet, Швеция, 1957)

Режиссер: Ингмар Бергман

Оператор: Гуннар Фишер

В главных ролях: Макс фон Сюдов, Гуннар Бьёрнстранд, Биби Андерсон

● «Земляничная поляна» (Smultronstället, Швеция, 1957)

Режиссер: Ингмар Бергман

Оператор: Гуннар Фишер

В главных ролях: Виктор Шёстрем, Ингрид Тулин, Биби Андерсон

● «Персона» (Persona, Швеция, 1966)

Режиссер: Ингмар Бергман

Оператор: Свен Нюквист

В главных ролях: Биби Андерсон, Лив Ульман

● «Осенняя соната» (Höstsonaten, ФРГ-Швеция-Норвегия, 1978)

Режиссер: Ингмар Бергман

Оператор: Свен Нюквист

В главных ролях: Ингрид Бергман, Лив Ульман, Лена Нюман

● «Фанни и Александр» (Fanny och Alexander, Швеция-Франция-ФРГ. 1982)

Режиссер: Ингмар Бергман

Оператор: Свен Нюквист

В главных ролях: Эва Фрёлинг, Бертил Гуве, Пернилла Альвин

● «Сарабанда» (Saraband, Швеция-Дания-Норвегия, 2003)

Режиссер: Ингмар Бергман

В ролях: Лив Ульман, Эрланд Юзефсон, Бёрье Альстедт, Юлия Дуфвениус

Также запланированы показы трех документальных фильмов об Ингмаре Бергмане и его творчестве:

● «Гуннар» (Gunnar, Россия-Швеция, 2014), реж. Даниил Невский; фильм о шведском операторе Гуннаре Фишере, снявшем с Ингмаром Бергманом 12 фильмов;

● «Вспоминая Ингмара Бергмана» (Minnet av Ingmar Bergman, Финляндия, 2018), реж. Йорн Доннер; фильм в основном базируется на двух телеинтервью с Бергманом, которые финский писатель и режиссер Йорн Доннер снял в 1975 и 1987 годах;

● «Остров Бергмана» (Bergman Island, Швеция, 2006), реж. Мари Нюрерёд; в этом фильме 88-летний Бергман впервые представляет свой уединенный и загадочный мир острова Форё в Балтийском море.

Расписание:

Все фильмы будут демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами.

Программа показов составлена при поддержке Шведского института и Шведского киноинститута



