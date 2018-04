Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию

© op Dawg Entertainment / Interscope / Aftermath

16 апреля в Колумбийском университете в Нью-Йорке были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2018 года. В номинации «Музыка» премия присуждена рэперу Кендрику Ламару за альбом «DAMN.».

На сайте Пулитцеровской премии «DAMN.» охарактеризован как «собрание объединных языковой достоверностью и ритмическим динамизмом виртуозных песен, захватывающих зарисовок современной жизни афроамериканцев во всей ее сложности». В этом году «DAMN.» уже принес Кендрику Ламару «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом».

Лауреатами Пулитцеровской премии 2018 года стали журналисты The Washington Post, The Press Democrat, The Arizona Republic, USA Today Network, The New York Times и других изданий.

Второй год подряд премия присуждается за освещение жестокостей войны с наркотиками, которую ведет правительство Филиппин. Год назад награду получил австралийский фотограф Дэниел Берехьюлак, в нынешнем сезоне — корреспонденты агентства Reuters Клэр Болдуин, Эндрю Маршалл и Мануэль Могато. Кроме того, награждены фотографы Reuters — за серии снимков, посвященных беженцам-рохинджа из Мьянмы.

В номинации «Художественная литература» Пулитцеровская премия присуждена Эндрю Шону Гриру за роман «Less», в номинации «Драма» — Мартине Мэджок за пьесу «Cost of Living», в номинации «История» — Джеку Дэвису за экоисследование Мексиканского залива «The Gulf: The Making of an American Sea», в номинации «Биография» — Кэролайн Фрейзер за книгу «Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder», посвященную писательнице Лоре Инглз Уайлдер, в номинации «Поэзия» — Фрэнку Бидарту за сборник «Half-light: Collected Poems 1965–2016», в номинации «Документальная проза» — Джеймсу Форману-младшему за книгу «Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America» о системе уголовного правосудия в США.

P.S. Подборку фотографий лауреатов Пулитцеровской премии 2018 года опубликовал «Интерфакс».