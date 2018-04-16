Проводится благотворительный аукцион в поддержку центра «Антон тут рядом»

Ольга Тобрелутс. Голубое облако. 2012 © Ольга Тобрелутс

До 31 апреля по инициативе художницы Ольги Тобрелутс современные российских художники и аукционный дом Phillips проводят аукцион в поддержку первого в России центра социальной абилитации и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Каталог аукциона представлен на сайте центра. Помимо Ольги Тобрелутс свои работы для аукциона предоставили Олег Доу, Александр Дашевский, Олег Маслов, Георгий Острецов, Леонид Цхэ, Анатолий Белкин и другие художники. Также на аукцион выставлены работы студентов центра «Антон тут рядом».

Вырученные средства будут направлены на развитие проекта «Трудовая интеграция людей с расстройствами аутистического спектра (РАС)».

Как отмечают организаторы, апрель был выбран временем проведения аукциона неслучайно: именно он является месяцем распространения информации о проблеме аутизма.

«Нам очень дорог тот факт, что именно художники, уже не в первый раз, поддерживают наших ребят и их семьи: они чувствуют, насколько невозможно быть "как все" и как важно оставаться самим собой», — говорит режиссер, главный редактор журнала «Сеанс», издатель, основатель центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус.

Центр «Антон тут рядом» открылся в Петербурге в декабре 2013 года, он реализует проекты комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра — от раннего вмешательства до сопровождаемого трудоустройства; занимается выявлением и развитием их потенциала; информированием общества об аутизме.











