Умер Витторио Тавиани

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15 апреля в Риме в возрасте 88 лет умер итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Витторио Тавиани родился в 1929 году в городе Сан-Миниато, в начале 1960-х годов вместе со своим братом Паоло начал снимать кино. За совместными проектами с режиссерами Йорисом Ивенсом и Валентино Орсини последовал самостоятельный дебют братьев Тавиани — картина «Мятежники» (I sovversivi, 1967), предугадавшая события 1968 года.

Также среди их фильмов «Под знаком Скорпиона» (Sotto il segno dello scorpione, 1969), «У святого Михаила был петух» (San Michele aveva un gallo, 1971) по повести Льва Толстого «Божеское и человеческое», «Хаос» (Kaos, 1984) по рассказам Луиджи Пиранделло, «И свет во тьме светит» (Il sole anche di notte, 1990) по повести Льва Толстого «Отец Сергий», «Гнездо жаворонка» (La Masseria delle allodole, 2007) по книге Антонии Арслан о геноциде армян в Османской империи, «Декамерон» (Maraviglioso Boccaccio, 2015) по новеллам из «Декамерона» Бокаччо.

Фильм братьев Тавиани «Отец-хозяин» (Padre padrone, 1977) получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, фильм «Ночь святого Лаврентия» (La notte di San Lorenzo, 1982) — Гран-при Каннского фестиваля, фильм «Воскресение» (Resurrezione, 2001) по роману Льва Толстого выиграла приз «Золотой Георгий» Московского международного кинофестиваля, фильм «Цезарь должен умереть» (Cesare deve morire, 2012) — приз «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля.







