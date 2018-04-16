Вручены «Золотые маски»

15 апреля на Новой сцене Большого театра в Москве состоялась 24-я церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска». В режиссерских номинациях в категориях «Драма» и «Опера» лауреатами премии стали Юрий Бутусов и Кирилл Серебренников.

Юрий Бутусов награжден за спектакль «Дядя Ваня» (Театр имени Ленсовета, Петербург), Кирилл Серебренников — за оперу «Чаадский» (театр «Геликон-опера», Москва).

«Некоторые наши коллеги находятся в затруднительном положении - Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Интин, Алексей Малобродский. Желаем обрести им возможность работать», — сказала, выступая на церемонии, генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина, передает ТАСС.

Лучшим драматическим спектаклем большой формы признана постановка «Страх любовь отчаяние» (МДТ — Театра Европы, Петербург), лучшим драматическим спектаклем малой формы — «Чук и Гек» (Александринский театр, Петербург).

В актерских номинациях в категории «Драма» победили Алла Демидова («Ахматова. Поэма без героя» / «Гоголь-центр», Москва) и Вячеслав Ковалев (Бен, «Изгнание» / Театр имени Вл Маяковского, Москва).

Лучшим оперным спектаклем стал «Билли Бадд» (Большой театр, Москва), премия лучшему дирижеру присуждена Оливеру фон Дохнаньи («Пассажирка» / Театр оперы и балета, Екатеринбург), премия лучшему композитору — Алексею Сюмаку («Cantos» Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, Пермь), за лучшие роли награждены Надежда Бабинцева (Лиза, «Пассажирка» / Театр оперы и балета, Екатеринбург) и Евгений Ставинский (Мефистофель, «Фауст» / театр «Новая опера» имени Е.В. Колобова, Москва).

Специальные премии жюри музыкального театра присуждены спектаклю «Cantos» Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского (Алексей Сюмак, Семен Александровский, Ксения Перетрухина, Леша Лобанов, Ксения Гамарис, хор MusicAeterna и Теодор Курентзис) — «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля ансамблем авторов и исполнителей», а также Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову — «За уникальный творческий дуэт в спектакле Большого театра «Манон Леско».

В категории «Балет» премия лучшему спектаклю присуждена «Сюите в белом» (Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва), в категории «Современный танец» — «Имаго-ловушка» (театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург).

Спектакль «Золушка» (Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, Пермь) принес «Золотые маски» Теодор Курентзису (номинация «Балет/Работа дирижера») и Алексею Мирошниченко (номинация «Балет-Современный танец/Работа балетмейстера-хореографа»).

Лучшим спектакле в категории «Оперетта-Мюзикл» стал «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» (Театр на Таганке, Москва), в категории «Куклы» — «И дольше века длится день» (Музей истории ГУЛАГа и Творческое объединение «Таратумб», Москва).

Полный список лауреатов «Золотой маски — 2018» опубликован на сайте премии.



