Международный Букер объявил финалистов© The Man Booker International Prize 2018
12 апреля в Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии 2018 года. В него вошли шесть произведений писателей из Франции, Южной Кореи, Венгрии, Испании, Ирака и Польши.
Список финалистов опубликован на сайте премии:
- «Vernon Subutex 1» — Виржини Депант (Франция);
- «The White Book» — Хан Ган (Южная Корея);
- «The World Goes On» — Ласло Краснахоркаи (Венгрия);
- «Like a Fading Shadow» — Антонио Муньос Молина (Испания);
- «Frankenstein in Baghdad» — Ахмед Саадави (Ирак);
- «Flights» — Ольга Токарчук (Польша).
В шорт-листе два лауреата Международного Букера прошлых лет — Ласло Краснахоркаи (2015) и Хан Канг (2016).
Все книги финалистов были подготовлены к печати независимыми издательствами, такими как Tuskar Rock Press, MacLehose Press, Portobello Books, Oneworld и Fitzcarraldo Editions, отмечает ТАСС.
Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году, с 2015 года она вручается ежегодно, а не раз в два года, как раньше, при присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании.
Денежная часть премии — 50 тысяч фунтов — делится поровну между авторов романа-победителя и его переводчиком.
В прошлом году Международного Букера получил писатель Давид Гроссман (Израиль) за роман «Лошадь заходит в бар» (A Horse Walks Into a Bar) в переводе Джессики Коэн (США).
Лауреат премии 2018 года будет назван 22 мая.
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