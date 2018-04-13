Международный Букер объявил финалистов

12 апреля в Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии 2018 года. В него вошли шесть произведений писателей из Франции, Южной Кореи, Венгрии, Испании, Ирака и Польши.

Список финалистов опубликован на сайте премии:

«Vernon Subutex 1» — Виржини Депант (Франция);

«The White Book» — Хан Ган (Южная Корея);

«The World Goes On» — Ласло Краснахоркаи (Венгрия);

«Like a Fading Shadow» — Антонио Муньос Молина (Испания);

«Frankenstein in Baghdad» — Ахмед Саадави (Ирак);

«Flights» — Ольга Токарчук (Польша).

В шорт-листе два лауреата Международного Букера прошлых лет — Ласло Краснахоркаи (2015) и Хан Канг (2016).

Все книги финалистов были подготовлены к печати независимыми издательствами, такими как Tuskar Rock Press, MacLehose Press, Portobello Books, Oneworld и Fitzcarraldo Editions, отмечает ТАСС.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году, с 2015 года она вручается ежегодно, а не раз в два года, как раньше, при присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании.

Денежная часть премии — 50 тысяч фунтов — делится поровну между авторов романа-победителя и его переводчиком.

В прошлом году Международного Букера получил писатель Давид Гроссман (Израиль) за роман «Лошадь заходит в бар» (A Horse Walks Into a Bar) в переводе Джессики Коэн (США).

Лауреат премии 2018 года будет назван 22 мая.







