Павел Дуров запретил юристам Telegram участвовать в суде по иску Роскомнадзора

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, который начнется 13 апреля в Таганском районном суде Москвы.

Об этом написал в Telegram Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», представляющей мессенджер. «Дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием», — объяснил свое решение Дуров.

Руководитель отдела информации «Агоры» Дмитрий Колбасин сообщил «Интерфаксу», что юристы Telegram расценивают «поведение московского суда как неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики».

«Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться. Мы запросили доверителя о необходимости нашего участия в завтрашнем судебном процессе при таком раскладе. Он сказал, что не стоит принимать участия», — сказал Колбасин.

6 апреля, Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский районный суд Москве с требованием об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram на территории России в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.

Ранее Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не может передать ФСБ информацию, необходимую для декодирования пользовательских сообщений, так как это «не представляется технически возможным».







